Курганской области одобрили кредит на покупку более сотни автобусов

18 октября 2023 в 17:22 Размер текста - 17 +

В Курганскую область привезут 14 новых автобусов большого класса, 52 среднего класса и 35 малого класса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU К февралю 2024 года в Курган поставят более ста автобусов, которые куплены по специальному казначейскому кредиту. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. «Закупка автобусов по специальным казначейским кредитам. Поставка ожидается к 1 февраля 2024. <…> Курганская область: 101 автобус — 14 большого класса, 52 среднего класса, 35 малого класса», — сообщается на сайте. Полпред президента Владимир Якушев отметил, что устаревшие автопарки являются одной из самых острых проблем регионов. Именно специальные казначейские кредиты и инфраструктурные бюджетные кредиты, по словам полпреда, позволят обновить технику, повысив тем самым качество пассажирских перевозок. Как уточнил Якушев, регионам УрФО одобрены специальные казначейские кредиты на приобретение автобусов транспорта на общую сумму 4,88 млрд рублей. Также на сайте указано, что лучшее состояние и большее количество общественного транспорта напрямую повлияет на качество жизни в городах. Ранее URA.RU писало, что председатель курганской гордумы объяснил депутатам, почему увеличилась стоимость проезда по маршрутам с регулируемым тарифом. Вопрос возник на фоне того, что мэрии были выделены деньги на покупку автобусов большого класса. Инфографика: официальный сайт полпреда в УрФО [http://uralfo.gov.ru/] Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

К февралю 2024 года в Курган поставят более ста автобусов, которые куплены по специальному казначейскому кредиту. Об этом сообщается на сайте полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. «Закупка автобусов по специальным казначейским кредитам. Поставка ожидается к 1 февраля 2024. <…> Курганская область: 101 автобус — 14 большого класса, 52 среднего класса, 35 малого класса», — сообщается на сайте. Полпред президента Владимир Якушев отметил, что устаревшие автопарки являются одной из самых острых проблем регионов. Именно специальные казначейские кредиты и инфраструктурные бюджетные кредиты, по словам полпреда, позволят обновить технику, повысив тем самым качество пассажирских перевозок. Как уточнил Якушев, регионам УрФО одобрены специальные казначейские кредиты на приобретение автобусов транспорта на общую сумму 4,88 млрд рублей. Также на сайте указано, что лучшее состояние и большее количество общественного транспорта напрямую повлияет на качество жизни в городах. Ранее URA.RU писало, что председатель курганской гордумы объяснил депутатам, почему увеличилась стоимость проезда по маршрутам с регулируемым тарифом. Вопрос возник на фоне того, что мэрии были выделены деньги на покупку автобусов большого класса.