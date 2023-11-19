В Добрянском городском округе Пермского края депутаты местной думы признали, что гимн России они поют плохо. Хоровое исполнение не задалось перед началом внеочередного заседания, которое транслировалось в соцсети «ВКонтакте».
На видео запечатлено, как депутаты начинают слушать музыку гимна России. Со словами вступает глава Добрянского округа Дмитрий Антонов, который вставляет: «Прошу помочь мне!». Но поддержать его смогли не все коллеги по думе. В итоге один из депутатов признает: «Кадеты поют лучше».
После этого в рабочем режиме депутаты приняли в первом чтении бюджет округа. Также они утвердили сложение полномочий своего коллеги Сергея Гладкова.
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