19 ноября 2023

В Пермском крае депутаты признали, что плохо поют гимн России. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дума. Нижневартовск, гимн
Депутаты не справились с исполнением гимна РФ (архивное фото) Фото:

В Добрянском городском округе Пермского края депутаты местной думы признали, что гимн России они поют плохо. Хоровое исполнение не задалось перед началом внеочередного заседания, которое транслировалось в соцсети «ВКонтакте».

На видео запечатлено, как депутаты начинают слушать музыку гимна России. Со словами вступает глава Добрянского округа Дмитрий Антонов, который вставляет: «Прошу помочь мне!». Но поддержать его смогли не все коллеги по думе. В итоге один из депутатов признает: «Кадеты поют лучше».

После этого в рабочем режиме депутаты приняли в первом чтении бюджет округа. Также они утвердили сложение полномочий своего коллеги Сергея Гладкова.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Добрянском городском округе Пермского края депутаты местной думы признали, что гимн России они поют плохо. Хоровое исполнение не задалось перед началом внеочередного заседания, которое транслировалось в соцсети «ВКонтакте». На видео запечатлено, как депутаты начинают слушать музыку гимна России. Со словами вступает глава Добрянского округа Дмитрий Антонов, который вставляет: «Прошу помочь мне!». Но поддержать его смогли не все коллеги по думе. В итоге один из депутатов признает: «Кадеты поют лучше». После этого в рабочем режиме депутаты приняли в первом чтении бюджет округа. Также они утвердили сложение полномочий своего коллеги Сергея Гладкова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...