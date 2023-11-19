В Пермском крае депутаты признали, что плохо поют гимн России. Видео

20 ноября 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Депутаты не справились с исполнением гимна РФ (архивное фото) Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Добрянском городском округе Пермского края депутаты местной думы признали, что гимн России они поют плохо. Хоровое исполнение не задалось перед началом внеочередного заседания, которое транслировалось в соцсети «ВКонтакте». На видео запечатлено, как депутаты начинают слушать музыку гимна России. Со словами вступает глава Добрянского округа Дмитрий Антонов, который вставляет: «Прошу помочь мне!». Но поддержать его смогли не все коллеги по думе. В итоге один из депутатов признает: «Кадеты поют лучше». После этого в рабочем режиме депутаты приняли в первом чтении бюджет округа. Также они утвердили сложение полномочий своего коллеги Сергея Гладкова.

В Добрянском городском округе Пермского края депутаты местной думы признали, что гимн России они поют плохо. Хоровое исполнение не задалось перед началом внеочередного заседания, которое транслировалось в соцсети «ВКонтакте». На видео запечатлено, как депутаты начинают слушать музыку гимна России. Со словами вступает глава Добрянского округа Дмитрий Антонов, который вставляет: «Прошу помочь мне!». Но поддержать его смогли не все коллеги по думе. В итоге один из депутатов признает: «Кадеты поют лучше». После этого в рабочем режиме депутаты приняли в первом чтении бюджет округа. Также они утвердили сложение полномочий своего коллеги Сергея Гладкова.