У ямальского отделения общества «Знание» появился наблюдательный совет

20 ноября 2023 в 15:39 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов будет председательствовать в совете «Знания» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Салехарде состоялось собрание регионального отделения российского общества «Знание». Председателем наблюдательного совета назначен губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Об этом рассказали на портале правительства округа. «Прилагаем все усилия, чтобы на Ямале были лучшие условия для образования, творчества и занятий спортом. Совместно с Обществом „Знание“ создадим новые возможности для просвещения наших ребят», — приводятся слова Артюхова на портале. Наблюдательные советы Общества «Знания» созданы для ведения просветительской деятельности и патриотического воспитания молодежи. Уральский федеральной округ первым по стране реализовал подобную инициативу.

В Салехарде состоялось собрание регионального отделения российского общества «Знание». Председателем наблюдательного совета назначен губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Об этом рассказали на портале правительства округа. «Прилагаем все усилия, чтобы на Ямале были лучшие условия для образования, творчества и занятий спортом. Совместно с Обществом „Знание“ создадим новые возможности для просвещения наших ребят», — приводятся слова Артюхова на портале. Наблюдательные советы Общества «Знания» созданы для ведения просветительской деятельности и патриотического воспитания молодежи. Уральский федеральной округ первым по стране реализовал подобную инициативу.