Пермский врач отреагировала на решение Зеленского о санкциях

Пермячка Зацепурина с юмором отнеслась к попаданию в санкционный список Украины

Анастасия Зацепурина возглавляет движение «Волонтеры-медики» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Врач из Перми Анастасия Зацепурина, которая возглавляет всероссийское движение «Волонтеры-медики», с юмором отнеслась к тому, что власти Украины внесли ее в санкционный список. По ее словам, ничего страшного не случилось.

«Я отнеслась к этому немного с юмором. Многие были внесены в этот список, теперь и наша организация тоже. Ничего страшного я в этом не вижу, приняли как за честь», — сообщила Зацепурина порталу «Эхо Перми».

Ранее URA.RU рассказывало, что президент Украины Владимир Зеленский ввел против пермского врача санкции. Зацепуриной запрещен въезд на Украину, ее активы на территории страны, если они есть, будут заморожены.