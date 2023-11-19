Пермский врач попала под санкции президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пермского врача Анастасии Зацепуриной, которая возглавляет всероссийское движение «Волонтеры-медики». Указ размещен на официальном сайте президента Украины.
«Зацепурина Анастасия Владимировна 05.11.1994 г. р., гражданка Российской Федерации. Блокирование активов — временная отмена права пользоваться и распоряжаться принадлежащими активами, ограничение торговых операций», — говорится в документе.
Зацепурина окончила Пермский медицинский университет, получив специальности врача-педиатра и врача-неонатолога. С 2016 года координировала работу движения «Волонтеры-медики» в Пермском крае, а в 2022 году возглавила это общероссийское движение.
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