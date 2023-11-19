19 ноября 2023
18 ноября 2023

Пермский врач попала под санкции президента Украины

Киев наложил санкции на главу «Волонтеров-медиков», пермячку Зацепурину
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский внес в санкционный список пермячку Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пермского врача Анастасии Зацепуриной, которая возглавляет всероссийское движение «Волонтеры-медики». Указ размещен на официальном сайте президента Украины.

«Зацепурина Анастасия Владимировна 05.11.1994 г. р., гражданка Российской Федерации. Блокирование активов — временная отмена права пользоваться и распоряжаться принадлежащими активами, ограничение торговых операций», — говорится в документе.

Зацепурина окончила Пермский медицинский университет, получив специальности врача-педиатра и врача-неонатолога. С 2016 года координировала работу движения «Волонтеры-медики» в Пермском крае, а в 2022 году возглавила это общероссийское движение.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против пермского врача Анастасии Зацепуриной, которая возглавляет всероссийское движение «Волонтеры-медики». Указ размещен на официальном сайте президента Украины. «Зацепурина Анастасия Владимировна 05.11.1994 г. р., гражданка Российской Федерации. Блокирование активов — временная отмена права пользоваться и распоряжаться принадлежащими активами, ограничение торговых операций», — говорится в документе. Зацепурина окончила Пермский медицинский университет, получив специальности врача-педиатра и врача-неонатолога. С 2016 года координировала работу движения «Волонтеры-медики» в Пермском крае, а в 2022 году возглавила это общероссийское движение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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