Фонд курганских властей банкротит бизнесмена, которого судят за махинации

Структура курганского правительства банкротит бизнесмена Ялхороева, проходящего по делу о мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фонд микрофинансирования, являющийся структурой правительства Курганской области, пытается обанкротить экс-спикера районной думы Исмаила Ялхороева, которого судят по делу о махинациях с субсидиями на десятки миллионов рублей. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда региона. Бизнесмен задолжал микрофинансовой компании более миллиона рублей.

«Кредитор (заявитель): микрокредитная компания „Фонд микрофинансирования Курганской области“. Должник: Ялхороев Исмаил Адамович. Задолженность индивидуального предпринимателя, главы КФХ перед заявителем составляет 1 098 287 рублей», — говорится в картотеке. Исковое заявление принято к производству. Заседание назначено на 12 декабря 2023 года.

Экс-спикера думы и бизнесмена из Мишкинского округа Ялхороева обвиняют в мошенничестве с государственными деньгами. Сторона обвинения считает, что фермер создал преступную группу, чтобы незаконно получать гранты на развитие сельского хозяйства от департамента АПК. Ущерб от действий Ялхороева и его пособников оценивают в 25,2 млн рублей. Сообщалось, что для своего плана глава КФХ якобы привлекал экс-сотрудницу управления федерального казначейства, а также договорился о фиктивных поставках с несколькими предпринимателями. Помимо подделки документов и махинаций с субсидиями фермера также обвиняют в легализации незаконно полученных средств. Обвиняемые по делу о мошенничестве свою вину не признают.