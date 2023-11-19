В Тюмени торгуют опасными фейерверками кустарного производства

У торговцев фейерверками нет документов на товар и они не знают, где он был произведен Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени замечены люди, которые торгуют фейерверками неизвестного происхождения. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. По их словам, продавцы салютов не имеют разрешительных документов и сертификатов на товар.

«Фейерверки у них стоят дешевле, чем в обычных магазинах. Однако есть большие вопросы по качеству. У продавцов нет никаких документов на товар, и это очень настораживает. Непонятно, в каких условиях сделаны салюты, и насколько безопасно их применение», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Другой тюменец сообщил URA.RU, что такими фейерверками торгуют в уличных лавках, которые расположены недалеко от ТРЦ и крупных рынков Тюмени. «Если сравнивать с официальными магазинами, то стоимость фейерверков у уличных торговцев ниже, чем в официальных магазинах на 300 — 400 рублей. Это, пожалуй, единственный плюс. Из минусов — отсутствие у продавцов документов на товар и внешний вид продукции. Возникает ощущение, что салюты производятся в кустарных условиях», — рассказал житель Тюмени в разговоре с URA.RU.

В пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что жителям Тюменской области через интернет предлагают купить красную икру неизвестного происхождения. Так, продавцы не могут ответить покупателям на вопросы о том, где произведен и откуда был привезен указанный товар.