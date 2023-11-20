Суд отказался отпускать адвоката Навального* из СИЗО

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы МЧС Рожкова Олега. Курган, защита, обвинение, зал суда, судебное заседание, адвокат, сторона защиты
Московский суд отказался выпускать Вадима Кобзева из СИЗО Фото:

Московский городской суд отказался выпускать из СИЗО третьего адвоката политического блогера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) Вадима Кобзева. Тот подозревается в участии в деятельности экстремистского сообщества.

«Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба защиты без удовлетворения», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на своего собеседника. Судебное заседание походило в закрытом режиме.

В середине октября в Москве полицией были задержаны три адвоката Алексея Навального. Помимо Вадима Кобзева также оказались задержаны Игорь Сергунин и Алексей Липцер. Их подозревают в участии в экстремистском сообществе, передает РАПСИ. Кобзева по итогу отправили в СИЗО.

*Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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Московский городской суд отказался выпускать из СИЗО третьего адвоката политического блогера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) Вадима Кобзева. Тот подозревается в участии в деятельности экстремистского сообщества. «Решение суда первой инстанции оставлено без изменения, жалоба защиты без удовлетворения», — сообщает РИА Новости, ссылаясь на своего собеседника. Судебное заседание походило в закрытом режиме. В середине октября в Москве полицией были задержаны три адвоката Алексея Навального. Помимо Вадима Кобзева также оказались задержаны Игорь Сергунин и Алексей Липцер. Их подозревают в участии в экстремистском сообществе, передает РАПСИ. Кобзева по итогу отправили в СИЗО. *Алексей Навальный включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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