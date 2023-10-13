Третьего адвоката Навального* отправили в СИЗО

13 октября 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

Три адвоката Навального* отправлены в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Дело Алексея Навального Третьего адвокат Алексея Навального* Вадима Кобзева вечером 13 октября отправили в СИЗО. Об этом сообщил telegram-канал «Команда Навального». «Адвоката Навального Вадима Кобзева отправили в СИЗО. До этого адвоката Навального Алексея Липцера также отправили в СИЗО. Ранее был направлен в СИЗО адвокат Игорь Сергунин», — пишет telegram-канал Навального. Ранее стало известно, что три адвоката Навального (Кобзев, Сергунин и Липцер) были задержаны в Москве сотрудниками полиции. Они подозреваются в участии в деятельности экстремистского сообщества. По данным telegram-канала, все три заседания по делу об участии в «экстремистском сообществе» в отношении адвокатов Навального проводились в закрытом режиме. *Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов.

Третьего адвокат Алексея Навального* Вадима Кобзева вечером 13 октября отправили в СИЗО. Об этом сообщил telegram-канал «Команда Навального». «Адвоката Навального Вадима Кобзева отправили в СИЗО. До этого адвоката Навального Алексея Липцера также отправили в СИЗО. Ранее был направлен в СИЗО адвокат Игорь Сергунин», — пишет telegram-канал Навального. Ранее стало известно, что три адвоката Навального (Кобзев, Сергунин и Липцер) были задержаны в Москве сотрудниками полиции. Они подозреваются в участии в деятельности экстремистского сообщества. По данным telegram-канала, все три заседания по делу об участии в «экстремистском сообществе» в отношении адвокатов Навального проводились в закрытом режиме. *Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов.