Третьего адвоката Навального* отправили в СИЗО

Третьего адвокат Алексея Навального* Вадима Кобзева вечером 13 октября отправили в СИЗО. Об этом сообщил telegram-канал «Команда Навального».
«Адвоката Навального Вадима Кобзева отправили в СИЗО. До этого адвоката Навального Алексея Липцера также отправили в СИЗО. Ранее был направлен в СИЗО адвокат Игорь Сергунин», — пишет telegram-канал Навального.
Ранее стало известно, что три адвоката Навального (Кобзев, Сергунин и Липцер) были задержаны в Москве сотрудниками полиции. Они подозреваются в участии в деятельности экстремистского сообщества. По данным telegram-канала, все три заседания по делу об участии в «экстремистском сообществе» в отношении адвокатов Навального проводились в закрытом режиме.
*Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов.
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