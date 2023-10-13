13 октября 2023

Третьего адвоката Навального* отправили в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Всякое. Курган, сизо, разбой, полиция, наряд полиции
Три адвоката Навального* отправлены в СИЗО Фото:
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Третьего адвокат Алексея Навального* Вадима Кобзева вечером 13 октября отправили в СИЗО. Об этом сообщил telegram-канал «Команда Навального».

«Адвоката Навального Вадима Кобзева отправили в СИЗО. До этого адвоката Навального Алексея Липцера также отправили в СИЗО. Ранее был направлен в СИЗО адвокат Игорь Сергунин», — пишет telegram-канал Навального.

Ранее стало известно, что три адвоката Навального (Кобзев, Сергунин и Липцер) были задержаны в Москве сотрудниками полиции. Они подозреваются в участии в деятельности экстремистского сообщества. По данным telegram-канала, все три заседания по делу об участии в «экстремистском сообществе» в отношении адвокатов Навального проводились в закрытом режиме.

*Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов.

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Третьего адвокат Алексея Навального* Вадима Кобзева вечером 13 октября отправили в СИЗО. Об этом сообщил telegram-канал «Команда Навального». «Адвоката Навального Вадима Кобзева отправили в СИЗО. До этого адвоката Навального Алексея Липцера также отправили в СИЗО. Ранее был направлен в СИЗО адвокат Игорь Сергунин», — пишет telegram-канал Навального. Ранее стало известно, что три адвоката Навального (Кобзев, Сергунин и Липцер) были задержаны в Москве сотрудниками полиции. Они подозреваются в участии в деятельности экстремистского сообщества. По данным telegram-канала, все три заседания по делу об участии в «экстремистском сообществе» в отношении адвокатов Навального проводились в закрытом режиме. *Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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