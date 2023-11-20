20 ноября 2023

В Свердловской области загорелось здание по производству мебели

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Возгорание на стройплощадке ледовой Арены. Екатеринбург, пожар, чп, служба пожаротушения, возгорание, чп, пожарный, мчс россии
Огнеборцы потушили пожар, распространившийся на площадь 273 квадратных метра Фото:

В Карпинске (Свердловская область) 21 ноября загорелось производство мебели. На площади 273 квадратных метра сгорела кровля, повреждены стены и имущество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 01:01 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Карпинск, улица Карла Маркса. На площади 273 квадратных метра сгорела кровля, повреждены перекрытие, стены и имущество в здании по производству мебели», — говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы восемь огнеборцев и две пожарные машины. Открытое горение удалось ликвидировать в 02:23, пролив и разбор сгоревших конструкций завершился в 04:35.

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В Карпинске (Свердловская область) 21 ноября загорелось производство мебели. На площади 273 квадратных метра сгорела кровля, повреждены стены и имущество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 01:01 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Карпинск, улица Карла Маркса. На площади 273 квадратных метра сгорела кровля, повреждены перекрытие, стены и имущество в здании по производству мебели», — говорится в сообщении. В тушении пожара были задействованы восемь огнеборцев и две пожарные машины. Открытое горение удалось ликвидировать в 02:23, пролив и разбор сгоревших конструкций завершился в 04:35.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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