В Свердловской области загорелось здание по производству мебели

21 ноября 2023 в 07:53 Размер текста - 17 +

Огнеборцы потушили пожар, распространившийся на площадь 273 квадратных метра Фото: Илья Московец © URA.RU В Карпинске (Свердловская область) 21 ноября загорелось производство мебели. На площади 273 квадратных метра сгорела кровля, повреждены стены и имущество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 01:01 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Карпинск, улица Карла Маркса. На площади 273 квадратных метра сгорела кровля, повреждены перекрытие, стены и имущество в здании по производству мебели», — говорится в сообщении. В тушении пожара были задействованы восемь огнеборцев и две пожарные машины. Открытое горение удалось ликвидировать в 02:23, пролив и разбор сгоревших конструкций завершился в 04:35.

В Карпинске (Свердловская область) 21 ноября загорелось производство мебели. На площади 273 квадратных метра сгорела кровля, повреждены стены и имущество. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 01:01 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, город Карпинск, улица Карла Маркса. На площади 273 квадратных метра сгорела кровля, повреждены перекрытие, стены и имущество в здании по производству мебели», — говорится в сообщении. В тушении пожара были задействованы восемь огнеборцев и две пожарные машины. Открытое горение удалось ликвидировать в 02:23, пролив и разбор сгоревших конструкций завершился в 04:35.