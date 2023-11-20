Умер известный тюменский блогер-дальнобойщик

Скончался тюменский автоблогер Калян86

Тело мужчины было найдено 20 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер-дальнобойщик из Тюменской области «Калян86» (Николай Николаев (Галенко)) ушел из жизни в 37 лет. Об этом сообщается в соцсетях мужчины. Причиной смерти стала остановка сердца.

«К большому сожалению, Николая больше нет. Причина — остановка сердца», — такая запись появилась в telegram-канале блогера Николая Николаева, более известного под псевдонимом «Калян86».

Мужчина родился в поселке Боровский Тюменской области. С 18 лет он работал водителем. Тюменец прославился своими роликами о буднях дальнобойщиков, которые выпускал на YouTube. На его канале 663 тысячи подписчиков.

В группе блогера во «ВКонтакте», опубликовано видео его товарища. По словам мужчины, тело Николаева было найдено 20 ноября.