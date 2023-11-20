20 ноября 2023

Умер известный тюменский блогер-дальнобойщик

Скончался тюменский автоблогер Калян86
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Дорога. Челябинск., дальнобойщик, магистраль, авто, дорога
Тело мужчины было найдено 20 ноября Фото:

Блогер-дальнобойщик из Тюменской области «Калян86» (Николай Николаев (Галенко)) ушел из жизни в 37 лет. Об этом сообщается в соцсетях мужчины. Причиной смерти стала остановка сердца.

«К большому сожалению, Николая больше нет. Причина — остановка сердца», — такая запись появилась в telegram-канале блогера Николая Николаева, более известного под псевдонимом «Калян86».

Мужчина родился в поселке Боровский Тюменской области. С 18 лет он работал водителем. Тюменец прославился своими роликами о буднях дальнобойщиков, которые выпускал на YouTube. На его канале 663 тысячи подписчиков.

В группе блогера во «ВКонтакте», опубликовано видео его товарища. По словам мужчины, тело Николаева было найдено 20 ноября.

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Блогер-дальнобойщик из Тюменской области «Калян86» (Николай Николаев (Галенко)) ушел из жизни в 37 лет. Об этом сообщается в соцсетях мужчины. Причиной смерти стала остановка сердца. «К большому сожалению, Николая больше нет. Причина — остановка сердца», — такая запись появилась в telegram-канале блогера Николая Николаева, более известного под псевдонимом «Калян86». Мужчина родился в поселке Боровский Тюменской области. С 18 лет он работал водителем. Тюменец прославился своими роликами о буднях дальнобойщиков, которые выпускал на YouTube. На его канале 663 тысячи подписчиков. В группе блогера во «ВКонтакте», опубликовано видео его товарища. По словам мужчины, тело Николаева было найдено 20 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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