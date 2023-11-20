Умер известный тюменский блогер-дальнобойщик

Блогер-дальнобойщик из Тюменской области «Калян86» (Николай Николаев (Галенко)) ушел из жизни в 37 лет. Об этом сообщается в соцсетях мужчины. Причиной смерти стала остановка сердца.
«К большому сожалению, Николая больше нет. Причина — остановка сердца», — такая запись появилась в telegram-канале блогера Николая Николаева, более известного под псевдонимом «Калян86».
Мужчина родился в поселке Боровский Тюменской области. С 18 лет он работал водителем. Тюменец прославился своими роликами о буднях дальнобойщиков, которые выпускал на YouTube. На его канале 663 тысячи подписчиков.
В группе блогера во «ВКонтакте», опубликовано видео его товарища. По словам мужчины, тело Николаева было найдено 20 ноября.
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