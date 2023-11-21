Часть россиян заплатят новый налог из-за выросшей ключевой ставки

«Известия»: вклады от 1,6 млн подпадут под налог на проценты
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Депозиты россиян от 1,6 млн рублей подпадут под налог на проценты с вклада Фото:

Из-за повышения ключевой ставки депозиты российских граждан от 1,6 миллиона рублей попадут под налог на проценты с вклада. Облагаемая сумма для начисления сбора будет составлять 150 тысяч рублей.

«Заплатить с доходов по депозитам нужно будет по ставке в 13%. ФНС рассчитает сумму на основе сведений от банков», — сообщила газета «Известия». Отмечается, что уплатить налог необходимо до 1 декабря 2024 года.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов заявил, что такой налог затронет небольшое количество россиян. По его словам, под него попадут менее 1% вкладчиков.

Сейчас ключевая ставка равна 15%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сказала, что такой шаг был необходимой мерой. На совместном заседании комитетов Госдумы по кредитно-денежной политике на 2024 год она заявила, что ключевая ставка может повыситься до конца года.

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Из-за повышения ключевой ставки депозиты российских граждан от 1,6 миллиона рублей попадут под налог на проценты с вклада. Облагаемая сумма для начисления сбора будет составлять 150 тысяч рублей. «Заплатить с доходов по депозитам нужно будет по ставке в 13%. ФНС рассчитает сумму на основе сведений от банков», — сообщила газета «Известия». Отмечается, что уплатить налог необходимо до 1 декабря 2024 года. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов заявил, что такой налог затронет небольшое количество россиян. По его словам, под него попадут менее 1% вкладчиков. Сейчас ключевая ставка равна 15%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сказала, что такой шаг был необходимой мерой. На совместном заседании комитетов Госдумы по кредитно-денежной политике на 2024 год она заявила, что ключевая ставка может повыситься до конца года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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