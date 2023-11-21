Часть россиян заплатят новый налог из-за выросшей ключевой ставки

«Известия»: вклады от 1,6 млн подпадут под налог на проценты

21 ноября 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

Депозиты россиян от 1,6 млн рублей подпадут под налог на проценты с вклада Фото: Денис Моргунов © URA.RU Из-за повышения ключевой ставки депозиты российских граждан от 1,6 миллиона рублей попадут под налог на проценты с вклада. Облагаемая сумма для начисления сбора будет составлять 150 тысяч рублей. «Заплатить с доходов по депозитам нужно будет по ставке в 13%. ФНС рассчитает сумму на основе сведений от банков», — сообщила газета «Известия». Отмечается, что уплатить налог необходимо до 1 декабря 2024 года. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов заявил, что такой налог затронет небольшое количество россиян. По его словам, под него попадут менее 1% вкладчиков. Сейчас ключевая ставка равна 15%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сказала, что такой шаг был необходимой мерой. На совместном заседании комитетов Госдумы по кредитно-денежной политике на 2024 год она заявила, что ключевая ставка может повыситься до конца года.

Из-за повышения ключевой ставки депозиты российских граждан от 1,6 миллиона рублей попадут под налог на проценты с вклада. Облагаемая сумма для начисления сбора будет составлять 150 тысяч рублей. «Заплатить с доходов по депозитам нужно будет по ставке в 13%. ФНС рассчитает сумму на основе сведений от банков», — сообщила газета «Известия». Отмечается, что уплатить налог необходимо до 1 декабря 2024 года. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов заявил, что такой налог затронет небольшое количество россиян. По его словам, под него попадут менее 1% вкладчиков. Сейчас ключевая ставка равна 15%. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сказала, что такой шаг был необходимой мерой. На совместном заседании комитетов Госдумы по кредитно-денежной политике на 2024 год она заявила, что ключевая ставка может повыситься до конца года.