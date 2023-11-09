Глава ЦБ предупредила о повышении ключевой ставки

Эльвира Набиуллина сообщила, что ключевая ставка начнет снижаться только в 2024 году
Ключевая ставка может повыситься до конца года. Об этом рассказала глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по кредитно-денежной политике на 2024 год.
«Ставка может остаться на этом уровне, а может подняться. Потом по мере снижения инфляции в следующем году мы будем понижать ставку», — заявила Эльвира Набиуллина. Совместное заседание комитетов транслируется на сайте
На данный момент регулятор держит ключевую ставку на уровне 15%. Это связано с ростом инфляции.
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