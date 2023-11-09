Глава ЦБ предупредила о повышении ключевой ставки

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, набиуллина эльвира
Эльвира Набиуллина сообщила, что ключевая ставка начнет снижаться только в 2024 году Фото:

Ключевая ставка может повыситься до конца года. Об этом рассказала глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по кредитно-денежной политике на 2024 год.

«Ставка может остаться на этом уровне, а может подняться. Потом по мере снижения инфляции в следующем году мы будем понижать ставку», — заявила Эльвира Набиуллина. Совместное заседание комитетов транслируется на сайте Госдумы.

На данный момент регулятор держит ключевую ставку на уровне 15%. Это связано с ростом инфляции.

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Ключевая ставка может повыситься до конца года. Об этом рассказала глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по кредитно-денежной политике на 2024 год. «Ставка может остаться на этом уровне, а может подняться. Потом по мере снижения инфляции в следующем году мы будем понижать ставку», — заявила Эльвира Набиуллина. Совместное заседание комитетов транслируется на сайте Госдумы. На данный момент регулятор держит ключевую ставку на уровне 15%. Это связано с ростом инфляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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