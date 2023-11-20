20 ноября 2023

Екатеринбуржцы, вылетевшие в Тараз, на 12 часов застряли в другом городе

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты. Москва, аэропорт, самолет
Из-за плохой погоде в Таразе самолет перенаправили в Шымкент Фото:

Самолет Екатеринбург — Тараз (Казахстан) авиакомпании Scat airlines не смог приземлиться в городе назначения. Его перенаправили в Шымкент, где пассажиры ждут вылета уже 12 часов. Информация об этом появилась на сайте сервиса по отслеживанию полетов.

Из екатеринбургского аэропорта Кольцово самолет вылетел в 22:30 по местному времени, в Тараз судно должно было прилететь в 1:30. Однако из-за плохих погодных условий его перенаправили в соседний Шымкент. По словам пассажиров, почти 12 часов их не выпускают из самолета. «Все устали, в салоне тишина, дети спят. Воду нам дают, скоро обещают привезти еду. Последние пять часов представители авиакомпании говорят нам, что полетим «скоро», — рассказал читатель E1.RU.

Некоторые пассажиры должны были пересесть в Таразе на самолет до Фукуока (Вьетнам), где планировали провести отпуск. В пресс-службе авиакомпании Scat airlines отметили, что вылет судна до Фукуока также задерживается из-за погоды, поэтому у пассажиров есть все шансы успеть на рейс.

Самолет до Тараза сел в Шымкенте
Самолет до Тараза сел в Шымкенте

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Самолет Екатеринбург — Тараз (Казахстан) авиакомпании Scat airlines не смог приземлиться в городе назначения. Его перенаправили в Шымкент, где пассажиры ждут вылета уже 12 часов. Информация об этом появилась на сайте сервиса по отслеживанию полетов. Из екатеринбургского аэропорта Кольцово самолет вылетел в 22:30 по местному времени, в Тараз судно должно было прилететь в 1:30. Однако из-за плохих погодных условий его перенаправили в соседний Шымкент. По словам пассажиров, почти 12 часов их не выпускают из самолета. «Все устали, в салоне тишина, дети спят. Воду нам дают, скоро обещают привезти еду. Последние пять часов представители авиакомпании говорят нам, что полетим «скоро», — рассказал читатель E1.RU. Некоторые пассажиры должны были пересесть в Таразе на самолет до Фукуока (Вьетнам), где планировали провести отпуск. В пресс-службе авиакомпании Scat airlines отметили, что вылет судна до Фукуока также задерживается из-за погоды, поэтому у пассажиров есть все шансы успеть на рейс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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