Екатеринбуржцы, вылетевшие в Тараз, на 12 часов застряли в другом городе

21 ноября 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Из-за плохой погоде в Таразе самолет перенаправили в Шымкент Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Самолет Екатеринбург — Тараз (Казахстан) авиакомпании Scat airlines не смог приземлиться в городе назначения. Его перенаправили в Шымкент, где пассажиры ждут вылета уже 12 часов. Информация об этом появилась на сайте сервиса по отслеживанию полетов. Из екатеринбургского аэропорта Кольцово самолет вылетел в 22:30 по местному времени, в Тараз судно должно было прилететь в 1:30. Однако из-за плохих погодных условий его перенаправили в соседний Шымкент. По словам пассажиров, почти 12 часов их не выпускают из самолета. «Все устали, в салоне тишина, дети спят. Воду нам дают, скоро обещают привезти еду. Последние пять часов представители авиакомпании говорят нам, что полетим «скоро», — рассказал читатель E1.RU. Некоторые пассажиры должны были пересесть в Таразе на самолет до Фукуока (Вьетнам), где планировали провести отпуск. В пресс-службе авиакомпании Scat airlines отметили, что вылет судна до Фукуока также задерживается из-за погоды, поэтому у пассажиров есть все шансы успеть на рейс. Самолет до Тараза сел в Шымкенте Скрин: flightradar24.com

Самолет Екатеринбург — Тараз (Казахстан) авиакомпании Scat airlines не смог приземлиться в городе назначения. Его перенаправили в Шымкент, где пассажиры ждут вылета уже 12 часов. Информация об этом появилась на сайте сервиса по отслеживанию полетов. Из екатеринбургского аэропорта Кольцово самолет вылетел в 22:30 по местному времени, в Тараз судно должно было прилететь в 1:30. Однако из-за плохих погодных условий его перенаправили в соседний Шымкент. По словам пассажиров, почти 12 часов их не выпускают из самолета. «Все устали, в салоне тишина, дети спят. Воду нам дают, скоро обещают привезти еду. Последние пять часов представители авиакомпании говорят нам, что полетим «скоро», — рассказал читатель E1.RU. Некоторые пассажиры должны были пересесть в Таразе на самолет до Фукуока (Вьетнам), где планировали провести отпуск. В пресс-службе авиакомпании Scat airlines отметили, что вылет судна до Фукуока также задерживается из-за погоды, поэтому у пассажиров есть все шансы успеть на рейс.