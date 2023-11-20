20 ноября 2023

Мэрия Кургана борется с гололедом илецкой солью

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед. Курган , снег, лед, погода, гололед, зима
Илецкая соль помогает убирать наледь на улицах Кургана Фото:

На улицах Кургана подрядчик мэрии использует илецкую соль против обледенения дорог. Об этом рассказала глава города Елена Ситникова в прямом эфире группы «ЦУР Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

«У нашего подрядчика, который осуществляет содержание дорожной сети, есть контракт и закуплена наша обычная илецкая соль», — сказала мэр Ситникова в прямом эфире. Как заметила мэр, эта соль не имеет сложного химического состава.

Такая соль, по словам Ситниковой, помогает убирать наледь. Кроме того, глава города считает, что жители заметили, что дороги в городе содержатся в нормативном состоянии: обледенение и колейность доорог не допускаются.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане рабочие обрабатывали реагентами дорожное полотно, которое не обледенело. Это заметили местные жители, проезжая по шоссе Тюнина.

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На улицах Кургана подрядчик мэрии использует илецкую соль против обледенения дорог. Об этом рассказала глава города Елена Ситникова в прямом эфире группы «ЦУР Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». «У нашего подрядчика, который осуществляет содержание дорожной сети, есть контракт и закуплена наша обычная илецкая соль», — сказала мэр Ситникова в прямом эфире. Как заметила мэр, эта соль не имеет сложного химического состава. Такая соль, по словам Ситниковой, помогает убирать наледь. Кроме того, глава города считает, что жители заметили, что дороги в городе содержатся в нормативном состоянии: обледенение и колейность доорог не допускаются. Ранее URA.RU писало, что в Кургане рабочие обрабатывали реагентами дорожное полотно, которое не обледенело. Это заметили местные жители, проезжая по шоссе Тюнина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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