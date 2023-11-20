Мэрия Кургана борется с гололедом илецкой солью

Илецкая соль помогает убирать наледь на улицах Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На улицах Кургана подрядчик мэрии использует илецкую соль против обледенения дорог. Об этом рассказала глава города Елена Ситникова в прямом эфире группы «ЦУР Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

«У нашего подрядчика, который осуществляет содержание дорожной сети, есть контракт и закуплена наша обычная илецкая соль», — сказала мэр Ситникова в прямом эфире. Как заметила мэр, эта соль не имеет сложного химического состава.

Такая соль, по словам Ситниковой, помогает убирать наледь. Кроме того, глава города считает, что жители заметили, что дороги в городе содержатся в нормативном состоянии: обледенение и колейность доорог не допускаются.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане рабочие обрабатывали реагентами дорожное полотно, которое не обледенело. Это заметили местные жители, проезжая по шоссе Тюнина.