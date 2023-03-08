В Кургане дорожники обрабатывают реагентами асфальт без льда. Видео

09 марта 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

По словам представителей власти, дороги могут обрабатывать реагентами даже если там нет льда (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане некоторые дороги обрабатывают реагентами даже когда на них нет льда. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Ехал по шоссе Тюнина. Передо мной проехала машина, которая обрабатывала дорогу реагентами. При этом на дороге не было льда», — удивился курганец. Он отправил в редакцию видео с происходящим на шоссе. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу городской администрации. «В случае получения от метеорологической службы города заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработка проезжей части дорог, мостовых сооружений производится до начала выпадения осадков», — объяснили в мэрии. Представители администрации добавили, что целью зимнего обслуживания улиц и дорог является обеспечение непрерывного и безопасного движения машин. Ранее в Кургане жаловались, что соль, которой посыпают дороги в Кургане, летит в лицо пешеходам. В мэрии объясняли, что противогололедные материалы распределяются практически вровень с дорожным покрытием, и раньше таких жалоб не поступало.

В Кургане некоторые дороги обрабатывают реагентами даже когда на них нет льда. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Ехал по шоссе Тюнина. Передо мной проехала машина, которая обрабатывала дорогу реагентами. При этом на дороге не было льда», — удивился курганец. Он отправил в редакцию видео с происходящим на шоссе. URA.RU направило запрос по теме в пресс-службу городской администрации. «В случае получения от метеорологической службы города заблаговременного предупреждения об угрозе возникновения гололеда обработка проезжей части дорог, мостовых сооружений производится до начала выпадения осадков», — объяснили в мэрии. Представители администрации добавили, что целью зимнего обслуживания улиц и дорог является обеспечение непрерывного и безопасного движения машин. Ранее в Кургане жаловались, что соль, которой посыпают дороги в Кургане, летит в лицо пешеходам. В мэрии объясняли, что противогололедные материалы распределяются практически вровень с дорожным покрытием, и раньше таких жалоб не поступало.