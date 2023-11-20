20 ноября 2023

Экс-директор депкультуры ХМАО Латыпов нашел работу в Москве. Инсайд

Бывший глава депкультуры ХМАО Латыпов возглавил департамент РГО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Экс-директор депкультуры ХМАО нашел новую работу Фото:

Экс-директор депкультуры ХМАО Артур Латыпов нашел работу в Москве. Чиновник, который покинул окружное правительство после кадровых чисток вице-губернатора Шумаковой, возглавил департамент регионального развития в Русском географическом обществе, сообщает источник URA.RU в политическом истеблишменте округа.

«Латыпов обсуждал варианты трудоустройства в Югре. Но предложение от РГО показалось масштабнее и перспективнее для дальнейшей карьеры. Все-таки президентом Русского географического общества является Сергей Шойгу, а попечительский совет возглавляет Владимир Путин», — рассказал инсайдер.

В беседе с корреспондентом агентства Латыпов подтвердил назначение. «В новом качестве буду курировать отделения РГО по всей России: масштабные проекты в арктической зоне, на востоке и западе страны. Работа предполагает тесное взаимодействие с исполнительными органами власти, с руководителями субъектов регионов», — прокомментировал Латыпов.

Ранее URA.RU писало о том, что вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова отправила в отставку двух директоров департаментов. Должностей в правительстве лишились Латыпов и экс-глава депспорта Сергей Артамонов.

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Экс-директор депкультуры ХМАО Артур Латыпов нашел работу в Москве. Чиновник, который покинул окружное правительство после кадровых чисток вице-губернатора Шумаковой, возглавил департамент регионального развития в Русском географическом обществе, сообщает источник URA.RU в политическом истеблишменте округа. «Латыпов обсуждал варианты трудоустройства в Югре. Но предложение от РГО показалось масштабнее и перспективнее для дальнейшей карьеры. Все-таки президентом Русского географического общества является Сергей Шойгу, а попечительский совет возглавляет Владимир Путин», — рассказал инсайдер. В беседе с корреспондентом агентства Латыпов подтвердил назначение. «В новом качестве буду курировать отделения РГО по всей России: масштабные проекты в арктической зоне, на востоке и западе страны. Работа предполагает тесное взаимодействие с исполнительными органами власти, с руководителями субъектов регионов», — прокомментировал Латыпов. Ранее URA.RU писало о том, что вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова отправила в отставку двух директоров департаментов. Должностей в правительстве лишились Латыпов и экс-глава депспорта Сергей Артамонов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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