Экс-директор депкультуры ХМАО Латыпов нашел работу в Москве. Инсайд

Бывший глава депкультуры ХМАО Латыпов возглавил департамент РГО

21 ноября 2023 в 12:47 Размер текста - 17 +

Экс-директор депкультуры ХМАО нашел новую работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Экс-директор депкультуры ХМАО Артур Латыпов нашел работу в Москве. Чиновник, который покинул окружное правительство после кадровых чисток вице-губернатора Шумаковой, возглавил департамент регионального развития в Русском географическом обществе, сообщает источник URA.RU в политическом истеблишменте округа. «Латыпов обсуждал варианты трудоустройства в Югре. Но предложение от РГО показалось масштабнее и перспективнее для дальнейшей карьеры. Все-таки президентом Русского географического общества является Сергей Шойгу, а попечительский совет возглавляет Владимир Путин», — рассказал инсайдер. В беседе с корреспондентом агентства Латыпов подтвердил назначение. «В новом качестве буду курировать отделения РГО по всей России: масштабные проекты в арктической зоне, на востоке и западе страны. Работа предполагает тесное взаимодействие с исполнительными органами власти, с руководителями субъектов регионов», — прокомментировал Латыпов.



Ранее URA.RU писало о том, что вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова отправила в отставку двух директоров департаментов . Должностей в правительстве лишились Латыпов и экс-глава депспорта Сергей Артамонов.

Экс-директор депкультуры ХМАО Артур Латыпов нашел работу в Москве. Чиновник, который покинул окружное правительство после кадровых чисток вице-губернатора Шумаковой, возглавил департамент регионального развития в Русском географическом обществе, сообщает источник URA.RU в политическом истеблишменте округа. «Латыпов обсуждал варианты трудоустройства в Югре. Но предложение от РГО показалось масштабнее и перспективнее для дальнейшей карьеры. Все-таки президентом Русского географического общества является Сергей Шойгу, а попечительский совет возглавляет Владимир Путин», — рассказал инсайдер. В беседе с корреспондентом агентства Латыпов подтвердил назначение. «В новом качестве буду курировать отделения РГО по всей России: масштабные проекты в арктической зоне, на востоке и западе страны. Работа предполагает тесное взаимодействие с исполнительными органами власти, с руководителями субъектов регионов», — прокомментировал Латыпов. Ранее URA.RU писало о том, что вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова отправила в отставку двух директоров департаментов. Должностей в правительстве лишились Латыпов и экс-глава депспорта Сергей Артамонов.