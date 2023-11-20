Сервис «Яндекс Карты» обновил панорамы Перми впервые за три года

21 ноября 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

Яндекс обновил виртуальную прогулку по Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU На сервисе «Яндекс Карты» стали доступны новые панорамы Перми. Обновление, которое произошло впервые за три года, позволило увидеть и дворовые проезды города, сообщили URA.RU в компании. «Прошлое большое обновление панорам Перми было три года назад. За это время в городе появились новые объекты, и теперь их панорамные снимки есть в Картах. Также на снимках появились почти все дворовые проезды города — теперь по ним тоже можно прогуляться, рассмотреть номера подъездов или таблички с временем работы организаций», — говорится в сообщении «Яндекса». Для обновления панорам работники сервиса сделали около 95 тысяч снимков. За два месяца они объехали и обошли более 1500 км улиц и 300 км дворовых проездов.

На сервисе «Яндекс Карты» стали доступны новые панорамы Перми. Обновление, которое произошло впервые за три года, позволило увидеть и дворовые проезды города, сообщили URA.RU в компании. «Прошлое большое обновление панорам Перми было три года назад. За это время в городе появились новые объекты, и теперь их панорамные снимки есть в Картах. Также на снимках появились почти все дворовые проезды города — теперь по ним тоже можно прогуляться, рассмотреть номера подъездов или таблички с временем работы организаций», — говорится в сообщении «Яндекса». Для обновления панорам работники сервиса сделали около 95 тысяч снимков. За два месяца они объехали и обошли более 1500 км улиц и 300 км дворовых проездов.