20 ноября 2023

Сервис «Яндекс Карты» обновил панорамы Перми впервые за три года

© Служба новостей «URA.RU»
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Зимние виды города. Пермь, зима, пешеходный бульвар, комсомольский проспект
Яндекс обновил виртуальную прогулку по Перми Фото:

На сервисе «Яндекс Карты» стали доступны новые панорамы Перми. Обновление, которое произошло впервые за три года, позволило увидеть и дворовые проезды города, сообщили URA.RU в компании.

«Прошлое большое обновление панорам Перми было три года назад. За это время в городе появились новые объекты, и теперь их панорамные снимки есть в Картах. Также на снимках появились почти все дворовые проезды города — теперь по ним тоже можно прогуляться, рассмотреть номера подъездов или таблички с временем работы организаций», — говорится в сообщении «Яндекса».

Для обновления панорам работники сервиса сделали около 95 тысяч снимков. За два месяца они объехали и обошли более 1500 км улиц и 300 км дворовых проездов.

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На сервисе «Яндекс Карты» стали доступны новые панорамы Перми. Обновление, которое произошло впервые за три года, позволило увидеть и дворовые проезды города, сообщили URA.RU в компании. «Прошлое большое обновление панорам Перми было три года назад. За это время в городе появились новые объекты, и теперь их панорамные снимки есть в Картах. Также на снимках появились почти все дворовые проезды города — теперь по ним тоже можно прогуляться, рассмотреть номера подъездов или таблички с временем работы организаций», — говорится в сообщении «Яндекса». Для обновления панорам работники сервиса сделали около 95 тысяч снимков. За два месяца они объехали и обошли более 1500 км улиц и 300 км дворовых проездов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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