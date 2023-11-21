Шойгу раскрыл потери ВСУ в ноябре

По словам Шойгу, также было уничтожено около 1800 единиц вооружения ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины в ноябре потеряли более 13 тысяч человек. Кроме того, российскими войсками было уничтожено порядка 1800 единиц вооружения. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Потери ВСУ за месяц составили свыше 13 тысяч 700 человек», — передает РИА Новости слова Шойгу с заседания коллегии Минобороны РФ. Он также добавил, что ликвидировано около 1800 единиц военной техники и вооружения.
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