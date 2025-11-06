Валерий Меладзе заработал на выступлениях в Санкт-Петербурге 20 млн рублей
Гастрольный тур Меладзе по США охватил 14 городов
Фото: Дарья Попова © URA.RU
Певец Валерий Меладзе провел масштабный юбилейный тур по США в честь своего 60-летия, который принес артисту рекордные гонорары. Только за концерт в американском Санкт-Петербурге артист заработал 270 тысяч долларов, что составляет около 22 миллионов рублей.
«Валерий Меладзе выступил в Санкт-Петербурге и заработал там более 20 миллионов рублей», — пишет telegram-канал SHOT. Свой юбилейный тур Меладзе начал символично — с города Санкт-Петербург, расположенного в штате Флорида.
Гастрольный тур Меладзе по США охватил 14 городов, в которых прошло 16 концертов. География выступлений включала города с наибольшей концентрацией русскоязычного населения. Наибольший успех гастроли Меладзе имели в Майами, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Все билеты на концерты были распроданы задолго до начала выступлений. За американские гастроли музыкант получил около трех миллионов долларов, что эквивалентно примерно 244 миллионам рублей.
Охранники, работавшие на мероприятиях, были удивлены масштабом ажиотажа вокруг певца. Поклонницы устроили массовое караоке на знаменитой Таймс-сквер. Пользователи интернета с юмором комментировали происходящее, шутя о «Присоединенных Штатах Америки».
