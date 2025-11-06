Валерий Меладзе заработал на выступлениях в Санкт-Петербурге 20 млн рублей

Гастрольный тур Меладзе по США охватил 14 городов Фото: Дарья Попова © URA.RU

Певец Валерий Меладзе провел масштабный юбилейный тур по США в честь своего 60-летия, который принес артисту рекордные гонорары. Только за концерт в американском Санкт-Петербурге артист заработал 270 тысяч долларов, что составляет около 22 миллионов рублей.

«Валерий Меладзе выступил в Санкт-Петербурге и заработал там более 20 миллионов рублей», — пишет telegram-канал SHOT. Свой юбилейный тур Меладзе начал символично — с города Санкт-Петербург, расположенного в штате Флорида.

Гастрольный тур Меладзе по США охватил 14 городов, в которых прошло 16 концертов. География выступлений включала города с наибольшей концентрацией русскоязычного населения. Наибольший успех гастроли Меладзе имели в Майами, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Все билеты на концерты были распроданы задолго до начала выступлений. За американские гастроли музыкант получил около трех миллионов долларов, что эквивалентно примерно 244 миллионам рублей.

