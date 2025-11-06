Банки ближе к Новому году начнут привлекать вкладчиков выгодными предложениями, заявила Замалеева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Граждане России все активнее отдают предпочтение депозитам с коротким сроком размещения, в то время как долгосрочные вклады превратились в узкоспециализированный банковский продукт. Об этом сообщила аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.

«Вклады сроком до полугода снова занимают более 70% совокупного спроса. Лидируют трёхмесячные депозиты — их доля в октябре достигла годового максимума и составила 33,2%. Вклады на один месяц также сохраняют популярность среди россиян — 12,4% в октябре», — пояснила Замалеева в иноверью агентству «Прайм».

Отмечается, что одновременно с этим удельный вес годовых депозитных программ снизился до отметки 22,6%. Подобное демонстрирует значительное отклонение от пиковых показателей летнего периода. Депозитные продукты продолжительностью свыше двенадцати месяцев практически не пользуются спросом среди населения — их доля не превышает 7% от общего объема. Согласно прогнозу Замалеевой, банки в преддверии новогодних праздников приступят к привлечению вкладчиков посредством выгодных краткосрочных предложений — это дополнительно усилит популярность депозитов с небольшим сроком размещения. Эксперт резюмировала, что подобный инструмент представляет собой эффективный способ получения оперативной прибыли к праздничному сезону.

Продолжение после рекламы

Снижение ключевой ставки Центрального банка побуждает граждан пересмотреть стратегии размещения капитала. В сентябре регулятор понизил показатель с 18% до 17%, что незамедлительно отразилось на привлекательности банковских депозитов — их доходность в настоящее время редко достигает отметки 14-15%. Согласно прогнозам аналитиков, к 2026 году ставка может снизиться до однозначных показателей — 9% и менее.