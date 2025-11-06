Системы ПВО уничтожили 75 украинских беспилотников над девятью регионами России

Там отметили, что 49 беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над Волгоградской областью, семь — над Республикой Крым, шесть — над Воронежской областью, четыре — над Ростовской областью, три — над Белгородской областью, два — над Орловской область. Еще по одному БПЛА сбили над территориями Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областей.