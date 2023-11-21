В Тюменской области женщину, ушедшую из дома в одной пижаме, нашли погибшей

В Тюменской области найдена погибшей 85-летняя женщина, которая еще 17 ноября вышла из дома в одной пижаме и пропала. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
«Пропала Иваненко Ира Сергеевна, 85 лет. Деревня Веселая Грива, Нижнетавдинский район Тюменской области. К сожалению, найдена погибшей», — сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
По данным волонтеров, женщина пропала 17 ноября, но заявление о помощи в ее поисках поступило в «Лиза Алерт» только 19 ноября. Как рассказали родственники, пенсионерка вышла из дома во двор в одной пижаме. Погибшая испытывала проблемы со здоровьем: страдала потерей памяти и дезориентацией.
Женщину искали добровольцы. В работе задействовали беспилотник. Были осмотрены овраги, канавы и заброшенные постройки, однако найти живой пенсионерку не успели.
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