В Тюменской области женщину, ушедшую из дома в одной пижаме, нашли погибшей

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Городская свалка. Экологи исследуют квадрокоптером, пожарные дежурят на случай возгорания. Челябинск, квадрокоптер,  дрон
Женщину искали с помощью дрона Фото:

В Тюменской области найдена погибшей 85-летняя женщина, которая еще 17 ноября вышла из дома в одной пижаме и пропала. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

«Пропала Иваненко Ира Сергеевна, 85 лет. Деревня Веселая Грива, Нижнетавдинский район Тюменской области. К сожалению, найдена погибшей», — сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, женщина пропала 17 ноября, но заявление о помощи в ее поисках поступило в «Лиза Алерт» только 19 ноября. Как рассказали родственники, пенсионерка вышла из дома во двор в одной пижаме. Погибшая испытывала проблемы со здоровьем: страдала потерей памяти и дезориентацией.

Женщину искали добровольцы. В работе задействовали беспилотник. Были осмотрены овраги, канавы и заброшенные постройки, однако найти живой пенсионерку не успели.

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В Тюменской области найдена погибшей 85-летняя женщина, которая еще 17 ноября вышла из дома в одной пижаме и пропала. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». «Пропала Иваненко Ира Сергеевна, 85 лет. Деревня Веселая Грива, Нижнетавдинский район Тюменской области. К сожалению, найдена погибшей», — сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». По данным волонтеров, женщина пропала 17 ноября, но заявление о помощи в ее поисках поступило в «Лиза Алерт» только 19 ноября. Как рассказали родственники, пенсионерка вышла из дома во двор в одной пижаме. Погибшая испытывала проблемы со здоровьем: страдала потерей памяти и дезориентацией. Женщину искали добровольцы. В работе задействовали беспилотник. Были осмотрены овраги, канавы и заброшенные постройки, однако найти живой пенсионерку не успели.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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