Водитель школьного автобуса уволился из-за бездорожья, считают местные Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школьников из поселка Луговой Красноармейского района (Челябинская область) перевели на дистанционное обучение. Как URA.RU рассказала Татьяна Р., мама одного из учеников из деревни Печенкино, входящей в состав Луговского сельского поселения, водитель автобуса отказался возить детей из-за плохой дороги.

«С 13 ноября часть учеников луговской школы перевели на дистанционное обучение. Нас просто поставили перед фактом: водитель автобуса уволился. Он несколько лет жаловался на дорогу. В 2019 году дети тоже месяц сидели дома, потому что он увольнялся, потом вернулся и вот опять. Оно и понятно, представляете, какая ответственность везти деток по этому бездорожью? Сплошные ухабы, колеи и грязь», — поделилась Татьяна Р.

Обеспокоенная родительница сообщила, что учебный процесс выстроен плохо. Учителя дают задание, родители объясняют материал и делают вместе с детьми домашнюю работу. Через видеосвязь уроки проводить невозможно: плохой интернет, у половины семей нет ни компьютеров, ни ноутбуков, пояснила Татьяна Р.

«Четвертый класс, в котором учится мой ребенок, 22 ноября будет писать пробную Всероссийскую проверочную работу (ВПР). Дети из нашей деревни, деревни Камышинка и поселка Песчаный даже не попадут на нее. Сейчас дорога застывает, скоро выпадет много снега. Детей зимой будут возить, если найдут водителя. Но потом снова весна и грязь, проблема вернется», — сообщила женщина.

Дорога, соединяющая деревню и административный поселок, уже много лет не ремонтировалась. Местные власти говорят, что она в проезжем состоянии. Как пояснила одна из собеседниц URA.RU, она подала коллективную просьбу об осмотре дороги с комиссией. После чего там частично прошел грейдер. Но дорогу не ремонтировали с 2000-х годов.

URA.RU направило запросы в пресс-службы минобразования и миндортранса. Ответы будут опубликованы после получения. Также корреспондент связался с Управлением образования Красноармейского района. Там объяснили, что прежнего водителя не устроила низкая зарплата.

«Водителя не устроила его зарплата, поэтому он уволился. Были попытки найти нового водителя, но там требуется соответствующая категория. Сейчас в администрации готовится распоряжение по вопросу подвоза детей. С 23 ноября школьников будут возить по графику разные структурные подразделения», — уточнили в управлении.