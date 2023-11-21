РБК: Максименко покончил с собой в помещении психиатрической больницы

21 ноября 2023 в 17:11 Размер текста - 17 +

Максименко проходил лечение в психиатрической больнице из-за попытки покончить с собой Фото: Артем Коротаев/ТАСС Бывший полковник Следственного комитета России (СКР) Михаил Максименко покончил с собой в ИК-11. Его тело было найдено в ночь с 20 на 21 ноября в помещении психиатрической больницы, где он проходил лечение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСИН. «Он проходил там [в психиатрической больнице] лечение после попытки суицида», — заявил источник. Известно, что в ИК-11 проходит проверка по данному случаю. По информации источника, близкого к ФСИН, проверку проводят следователи СК, сотрудники центрального аппарата службы и подразделения прокуратуры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний. Ранее сообщалось, что Максименко нашли без признаков жизни утром 21 ноября в Москве в СИЗО «Лефортово», в комнате для хранения вещей. Он был приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции. Максименко был лишен звания полковника юстиции и ему был назначен штраф в размере 165 миллионов рублей, передает РТ.

Бывший полковник Следственного комитета России (СКР) Михаил Максименко покончил с собой в ИК-11. Его тело было найдено в ночь с 20 на 21 ноября в помещении психиатрической больницы, где он проходил лечение. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСИН. «Он проходил там [в психиатрической больнице] лечение после попытки суицида», — заявил источник. Известно, что в ИК-11 проходит проверка по данному случаю. По информации источника, близкого к ФСИН, проверку проводят следователи СК, сотрудники центрального аппарата службы и подразделения прокуратуры по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний. Ранее сообщалось, что Максименко нашли без признаков жизни утром 21 ноября в Москве в СИЗО «Лефортово», в комнате для хранения вещей. Он был приговорен к 13 годам колонии по делу о коррупции. Максименко был лишен звания полковника юстиции и ему был назначен штраф в размере 165 миллионов рублей, передает РТ.