Осужденного экс-генерала СКР Максименко нашли без признаков жизни в СИЗО

В Москве в СИЗО «Лефортово» нашли без признаков жизни бывшего генерал-майора Следственного комитета России (СКР) Михаила Максименко. Об этом сообщили источники «Ленты.ру» в правоохранительных органах.
«Тело было найдено ранним утром 21 ноября в комнате для хранения вещей», — информируют источники. Известно, что экс-генерал СКР отбывал 14-летний срок. Он получил его за коррупционные действия. Согласно данным следователей, вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) отдал Максименко один миллион долларов за освобождение из тюрьмы Андрея Кочуйкова (Итальянца).
Ранее сообщалось, что Максименко, экс-глава московского управления СКР Александр Дрыманов и экс-заместителя главы управления собственной безопасности СКР Александра Ламонова. Они были задержаны по делу о взятках от Шакро Молодого. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
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