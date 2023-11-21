Происшествия Осужденного экс-генерала СКР Максименко нашли без признаков жизни в СИЗО 21 ноября 2023 в 16:18 Размер текста - 17 + Максименко нашли мертвым в комнате для хранения вещей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Москве в СИЗО «Лефортово» нашли без признаков жизни бывшего генерал-майора Следственного комитета России (СКР) Михаила Максименко. Об этом сообщили источники «Ленты.ру» в правоохранительных органах. «Тело было найдено ранним утром 21 ноября в комнате для хранения вещей», — информируют источники. Известно, что экс-генерал СКР отбывал 14-летний срок. Он получил его за коррупционные действия. Согласно данным следователей, вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) отдал Максименко один миллион долларов за освобождение из тюрьмы Андрея Кочуйкова (Итальянца). Ранее сообщалось, что Максименко, экс-глава московского управления СКР Александр Дрыманов и экс-заместителя главы управления собственной безопасности СКР Александра Ламонова. Они были задержаны по делу о взятках от Шакро Молодого. Дело рассматривалось в закрытом режиме. В Москве в СИЗО «Лефортово» нашли без признаков жизни бывшего генерал-майора Следственного комитета России (СКР) Михаила Максименко. Об этом сообщили источники «Ленты.ру» в правоохранительных органах. «Тело было найдено ранним утром 21 ноября в комнате для хранения вещей», — информируют источники. Известно, что экс-генерал СКР отбывал 14-летний срок. Он получил его за коррупционные действия. Согласно данным следователей, вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) отдал Максименко один миллион долларов за освобождение из тюрьмы Андрея Кочуйкова (Итальянца). Ранее сообщалось, что Максименко, экс-глава московского управления СКР Александр Дрыманов и экс-заместителя главы управления собственной безопасности СКР Александра Ламонова. Они были задержаны по делу о взятках от Шакро Молодого. Дело рассматривалось в закрытом режиме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям