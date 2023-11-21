Осужденного экс-генерала СКР Максименко нашли без признаков жизни в СИЗО

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, решетки на окнах, тюремная камера
Максименко нашли мертвым в комнате для хранения вещей Фото:

В Москве в СИЗО «Лефортово» нашли без признаков жизни бывшего генерал-майора Следственного комитета России (СКР) Михаила Максименко. Об этом сообщили источники «Ленты.ру» в правоохранительных органах.

«Тело было найдено ранним утром 21 ноября в комнате для хранения вещей», — информируют источники. Известно, что экс-генерал СКР отбывал 14-летний срок. Он получил его за коррупционные действия. Согласно данным следователей, вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) отдал Максименко один миллион долларов за освобождение из тюрьмы Андрея Кочуйкова (Итальянца).

Ранее сообщалось, что Максименко, экс-глава московского управления СКР Александр Дрыманов и экс-заместителя главы управления собственной безопасности СКР Александра Ламонова. Они были задержаны по делу о взятках от Шакро Молодого. Дело рассматривалось в закрытом режиме.

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В Москве в СИЗО «Лефортово» нашли без признаков жизни бывшего генерал-майора Следственного комитета России (СКР) Михаила Максименко. Об этом сообщили источники «Ленты.ру» в правоохранительных органах. «Тело было найдено ранним утром 21 ноября в комнате для хранения вещей», — информируют источники. Известно, что экс-генерал СКР отбывал 14-летний срок. Он получил его за коррупционные действия. Согласно данным следователей, вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) отдал Максименко один миллион долларов за освобождение из тюрьмы Андрея Кочуйкова (Итальянца). Ранее сообщалось, что Максименко, экс-глава московского управления СКР Александр Дрыманов и экс-заместителя главы управления собственной безопасности СКР Александра Ламонова. Они были задержаны по делу о взятках от Шакро Молодого. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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