Власти ХМАО назвали города, где появятся новые школы в 2024 году. Список

В городах ХМАО в 2024 году построят пять школ

21 ноября 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Крупнейшие школы на 1,5 тысячи учеников построят в Ханты-Мансийске и Сургуте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе в 2024 году построят пять школ. Крупнейшими из них станут образовательные центры на 1,5 тысячи учеников в Ханты-Мансийске и Сургуте. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба окружного депстроя. «В окружной столице возведут учреждение на 1500 мест. Новая школа станет современной образовательной организацией с бассейном, универсальным стадионом, спортивными, игровыми площадками, а также центром притяжения для жителей микрорайонов „Су-967“, „Восточный“», — сообщил директор департамента строительства и ЖКК ХМАО Матвей Каров. Школу в Сургуте построят в микрорайоне 20А, здесь уже завершена забивка свай. Школу в Когалыме планируют построить в декабре 2024 года. В Урае образовательное учреждение займет более 18 тысяч квадратных метров. Обе школы рассчитаны на 900 учащихся. «В Нягани будет построена средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов и универсальной безбарьерной средой», — добавила пресс-служба ведомства. Школа рассчитана на 1225 учеников. Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре дали старт строительству трех школ и одного лицея. Возведение объектов начали с церемонии закладки капсул времени для будущих поколений.

В Ханты-Мансийском автономном округе в 2024 году построят пять школ. Крупнейшими из них станут образовательные центры на 1,5 тысячи учеников в Ханты-Мансийске и Сургуте. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба окружного депстроя. «В окружной столице возведут учреждение на 1500 мест. Новая школа станет современной образовательной организацией с бассейном, универсальным стадионом, спортивными, игровыми площадками, а также центром притяжения для жителей микрорайонов „Су-967“, „Восточный“», — сообщил директор департамента строительства и ЖКК ХМАО Матвей Каров. Школу в Сургуте построят в микрорайоне 20А, здесь уже завершена забивка свай. Школу в Когалыме планируют построить в декабре 2024 года. В Урае образовательное учреждение займет более 18 тысяч квадратных метров. Обе школы рассчитаны на 900 учащихся. «В Нягани будет построена средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов и универсальной безбарьерной средой», — добавила пресс-служба ведомства. Школа рассчитана на 1225 учеников. Ранее URA.RU рассказывало, что в Югре дали старт строительству трех школ и одного лицея. Возведение объектов начали с церемонии закладки капсул времени для будущих поколений.