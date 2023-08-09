Губернатор ХМАО дала старт строительства трех школ и одного лицея

10 августа 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

В образовательных учреждениях будут учиться почти 4 тысячи школьников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала старт строительства трех школ и одного лицея в нескольких муниципалитетах округа. Мероприятие проходило в режиме ВКС, которое транслировалось на странице главы Югры «ВКонтакте». Церемония началась с закладки капсул времени для будущих поколений. Глава региона находилась на площадке в городе Ханты-Мансийск, где в режиме видеоконференции общалась с другими муниципалитетами. «Сегодня в преддверии Дня строителя, мы заложим с вами капсулы с посланием будущим поколениям на строительных площадках по созданию нескольких образовательных организаций. В Сургуте, Урае, Белом яру и включая нашу сегодняшнюю площадку (лицей в Ханты-Мансийске, — прим.ред)», — сообщила Комарова. Все четыре образовательных учреждения рассчитаны на 3850 мест. «В Сургуте на 1500 мест, в Урае — на 900, в Белом яру — на 1100 и лицей — на 350», — добавила губернатор. Ранее URA.RU сообщала, что Наталья Комарова и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф открыли в Сургуте кампус «Школы 21». Это части проекта по созданию сети IT-школ, который реализуется «Сбером» и правительством ХМАО.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова дала старт строительства трех школ и одного лицея в нескольких муниципалитетах округа. Мероприятие проходило в режиме ВКС, которое транслировалось на странице главы Югры «ВКонтакте». Церемония началась с закладки капсул времени для будущих поколений. Глава региона находилась на площадке в городе Ханты-Мансийск, где в режиме видеоконференции общалась с другими муниципалитетами. «Сегодня в преддверии Дня строителя, мы заложим с вами капсулы с посланием будущим поколениям на строительных площадках по созданию нескольких образовательных организаций. В Сургуте, Урае, Белом яру и включая нашу сегодняшнюю площадку (лицей в Ханты-Мансийске, — прим.ред)», — сообщила Комарова. Все четыре образовательных учреждения рассчитаны на 3850 мест. «В Сургуте на 1500 мест, в Урае — на 900, в Белом яру — на 1100 и лицей — на 350», — добавила губернатор. Ранее URA.RU сообщала, что Наталья Комарова и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф открыли в Сургуте кампус «Школы 21». Это части проекта по созданию сети IT-школ, который реализуется «Сбером» и правительством ХМАО.