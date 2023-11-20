В новом здании Салехардской школы №4 (ЯНАО) дети разгромили туалеты. Жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте» о неподобающем поведении школьников.
«Новая 4-я школа в Салехарде. Которую методично и упорно разносят детишки…» — написал житель города в сообществе «Подслушано в Салехарде».
Горожане настаивают на поимке юных вандалов для привлечения к ответственности за содеянное. «Выяснить, кто это сделал, и заставить детей и родителей восстанавливать и убирать. Еще сверху штраф», — отметила Матрена. «Установить везде камеры, хотя они и так должны быть. И пусть восстанавливают, тогда и другим не повадно будет», — поделилась Татьяна Бикбаева. «С родителей взыскивать убытки. Чтобы потом меньше защищали своих детей», — написал Nik Makken.
URA.RU направило запрос в городскую мэрию для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен.
Сломанная дверь в кабину туалета в школе, Салехард
сообщество «Подслушано в Салехарде», соцсеть «ВКонтакте»
Последствия вандализма в новой школе Салехарда
сообщество «Подслушано в Салехарде», соцсеть «ВКонтакте»
Сломанный унитаз в школе №4, Салехард
сообщество «Подслушано в Салехарде», соцсеть «ВКонтакте»
В новом здании Салехардской школы №4 (ЯНАО) дети разгромили туалеты. Жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте» о неподобающем поведении школьников. «Новая 4-я школа в Салехарде. Которую методично и упорно разносят детишки…» — написал житель города в сообществе «Подслушано в Салехарде». Горожане настаивают на поимке юных вандалов для привлечения к ответственности за содеянное. «Выяснить, кто это сделал, и заставить детей и родителей восстанавливать и убирать. Еще сверху штраф», — отметила Матрена. «Установить везде камеры, хотя они и так должны быть. И пусть восстанавливают, тогда и другим не повадно будет», — поделилась Татьяна Бикбаева. «С родителей взыскивать убытки. Чтобы потом меньше защищали своих детей», — написал Nik Makken. URA.RU направило запрос в городскую мэрию для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен.