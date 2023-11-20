В новой школе в столице ЯНАО ученики занимаются вандализмом. Фото

В Салехарде ученики новой школы №4 разгромили туалеты

21 ноября 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Дети испортили ремонт в новой школе Салехарда Фото: Анна Майорова © URA.RU В новом здании Салехардской школы №4 (ЯНАО) дети разгромили туалеты. Жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте» о неподобающем поведении школьников. «Новая 4-я школа в Салехарде. Которую методично и упорно разносят детишки…» — написал житель города в сообществе «Подслушано в Салехарде». Горожане настаивают на поимке юных вандалов для привлечения к ответственности за содеянное. «Выяснить, кто это сделал, и заставить детей и родителей восстанавливать и убирать. Еще сверху штраф», — отметила Матрена. «Установить везде камеры, хотя они и так должны быть. И пусть восстанавливают, тогда и другим не повадно будет», — поделилась Татьяна Бикбаева. «С родителей взыскивать убытки. Чтобы потом меньше защищали своих детей», — написал Nik Makken. URA.RU направило запрос в городскую мэрию для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен. Сломанная дверь в кабину туалета в школе, Салехард сообщество «Подслушано в Салехарде», соцсеть «ВКонтакте» Последствия вандализма в новой школе Салехарда сообщество «Подслушано в Салехарде», соцсеть «ВКонтакте» Сломанный унитаз в школе №4, Салехард сообщество «Подслушано в Салехарде», соцсеть «ВКонтакте»

В новом здании Салехардской школы №4 (ЯНАО) дети разгромили туалеты. Жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте» о неподобающем поведении школьников. «Новая 4-я школа в Салехарде. Которую методично и упорно разносят детишки…» — написал житель города в сообществе «Подслушано в Салехарде». Горожане настаивают на поимке юных вандалов для привлечения к ответственности за содеянное. «Выяснить, кто это сделал, и заставить детей и родителей восстанавливать и убирать. Еще сверху штраф», — отметила Матрена. «Установить везде камеры, хотя они и так должны быть. И пусть восстанавливают, тогда и другим не повадно будет», — поделилась Татьяна Бикбаева. «С родителей взыскивать убытки. Чтобы потом меньше защищали своих детей», — написал Nik Makken. URA.RU направило запрос в городскую мэрию для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен.