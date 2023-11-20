20 ноября 2023

В новой школе в столице ЯНАО ученики занимаются вандализмом. Фото

В Салехарде ученики новой школы №4 разгромили туалеты
© Служба новостей «URA.RU»
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Дети испортили ремонт в новой школе Салехарда Фото:

В новом здании Салехардской школы №4 (ЯНАО) дети разгромили туалеты. Жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте» о неподобающем поведении школьников.

«Новая 4-я школа в Салехарде. Которую методично и упорно разносят детишки…» — написал житель города в сообществе «Подслушано в Салехарде».

Горожане настаивают на поимке юных вандалов для привлечения к ответственности за содеянное. «Выяснить, кто это сделал, и заставить детей и родителей восстанавливать и убирать. Еще сверху штраф», — отметила Матрена. «Установить везде камеры, хотя они и так должны быть. И пусть восстанавливают, тогда и другим не повадно будет», — поделилась Татьяна Бикбаева. «С родителей взыскивать убытки. Чтобы потом меньше защищали своих детей», — написал Nik Makken.

URA.RU направило запрос в городскую мэрию для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен.

Сломанная дверь в кабину туалета в школе, Салехард
Сломанная дверь в кабину туалета в школе, Салехард
Последствия вандализма в новой школе Салехарда
Последствия вандализма в новой школе Салехарда
Сломанный унитаз в школе №4, Салехард
Сломанный унитаз в школе №4, Салехард

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В новом здании Салехардской школы №4 (ЯНАО) дети разгромили туалеты. Жители города сообщили в социальной сети «ВКонтакте» о неподобающем поведении школьников. «Новая 4-я школа в Салехарде. Которую методично и упорно разносят детишки…» — написал житель города в сообществе «Подслушано в Салехарде». Горожане настаивают на поимке юных вандалов для привлечения к ответственности за содеянное. «Выяснить, кто это сделал, и заставить детей и родителей восстанавливать и убирать. Еще сверху штраф», — отметила Матрена. «Установить везде камеры, хотя они и так должны быть. И пусть восстанавливают, тогда и другим не повадно будет», — поделилась Татьяна Бикбаева. «С родителей взыскивать убытки. Чтобы потом меньше защищали своих детей», — написал Nik Makken. URA.RU направило запрос в городскую мэрию для получения комментария. На момент публикации новости ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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