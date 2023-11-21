Минздрав РФ заявил о доступности во всех регионах вакцины от коклюша

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С начала 2023 года в оборот введи 5 млн доз вакцины от коклюша Фото:

Вакцины от коклюша доступны во всех регионах РФ. Ввод данного препарата с начала года составил около 5 млн доз. Также по стране высок показатель вакцинации детей от коклюша. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Основным методом профилактики и защиты населения от коклюша является вакцинация. Высокий охват детского населения вакцинацией против коклюша (95% и выше) позволяет контролировать эпидемическую ситуацию», — передает «Интерфакс» информацию от Чуланова.

Во время коклюша у человека появляется кашель со спазмами, поражаются дыхательные пути и происходит интоксикация организма. Чуланов объяснил, что причиной подъема заболеваемости коклюшем может быть как сам циклический подъем количества больных, так и отмена санитарно-ограничительных мер, которые были при COVID-19.

Ранее иммунолог Николай Крючков сообщил о том, что на территории РФ заболеваемость коклюшем начала увеличиваться. По его словам, хорошим средством защиты в данном случае являются маски и соблюдение дистанции между людьми. Но из-за отмены ограничений по COVID-19 люди перестали защищать себя от болезней подобными методами.

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Вакцины от коклюша доступны во всех регионах РФ. Ввод данного препарата с начала года составил около 5 млн доз. Также по стране высок показатель вакцинации детей от коклюша. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. «Основным методом профилактики и защиты населения от коклюша является вакцинация. Высокий охват детского населения вакцинацией против коклюша (95% и выше) позволяет контролировать эпидемическую ситуацию», — передает «Интерфакс» информацию от Чуланова. Во время коклюша у человека появляется кашель со спазмами, поражаются дыхательные пути и происходит интоксикация организма. Чуланов объяснил, что причиной подъема заболеваемости коклюшем может быть как сам циклический подъем количества больных, так и отмена санитарно-ограничительных мер, которые были при COVID-19. Ранее иммунолог Николай Крючков сообщил о том, что на территории РФ заболеваемость коклюшем начала увеличиваться. По его словам, хорошим средством защиты в данном случае являются маски и соблюдение дистанции между людьми. Но из-за отмены ограничений по COVID-19 люди перестали защищать себя от болезней подобными методами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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