Минздрав РФ заявил о доступности во всех регионах вакцины от коклюша

21 ноября 2023 в 19:33 Размер текста - 17 +

С начала 2023 года в оборот введи 5 млн доз вакцины от коклюша Фото: Илья Московец © URA.RU Вакцины от коклюша доступны во всех регионах РФ. Ввод данного препарата с начала года составил около 5 млн доз. Также по стране высок показатель вакцинации детей от коклюша. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. «Основным методом профилактики и защиты населения от коклюша является вакцинация. Высокий охват детского населения вакцинацией против коклюша (95% и выше) позволяет контролировать эпидемическую ситуацию», — передает «Интерфакс» информацию от Чуланова. Во время коклюша у человека появляется кашель со спазмами, поражаются дыхательные пути и происходит интоксикация организма. Чуланов объяснил, что причиной подъема заболеваемости коклюшем может быть как сам циклический подъем количества больных, так и отмена санитарно-ограничительных мер, которые были при COVID-19. Ранее иммунолог Николай Крючков сообщил о том, что на территории РФ заболеваемость коклюшем начала увеличиваться. По его словам, хорошим средством защиты в данном случае являются маски и соблюдение дистанции между людьми. Но из-за отмены ограничений по COVID-19 люди перестали защищать себя от болезней подобными методами.

Вакцины от коклюша доступны во всех регионах РФ. Ввод данного препарата с начала года составил около 5 млн доз. Также по стране высок показатель вакцинации детей от коклюша. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов. «Основным методом профилактики и защиты населения от коклюша является вакцинация. Высокий охват детского населения вакцинацией против коклюша (95% и выше) позволяет контролировать эпидемическую ситуацию», — передает «Интерфакс» информацию от Чуланова. Во время коклюша у человека появляется кашель со спазмами, поражаются дыхательные пути и происходит интоксикация организма. Чуланов объяснил, что причиной подъема заболеваемости коклюшем может быть как сам циклический подъем количества больных, так и отмена санитарно-ограничительных мер, которые были при COVID-19. Ранее иммунолог Николай Крючков сообщил о том, что на территории РФ заболеваемость коклюшем начала увеличиваться. По его словам, хорошим средством защиты в данном случае являются маски и соблюдение дистанции между людьми. Но из-за отмены ограничений по COVID-19 люди перестали защищать себя от болезней подобными методами.