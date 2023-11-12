Иммунолог предупредил о распространении опасной инфекции

Иммунолог Крючков: в России увеличилась заболеваемость коклюшем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, спецодежда, эпидемия, анализ, инфекция, защитная одежда, врач, медики
Иммунолог отметил, что в ковидный период маски и дистанцирование хорошо предотвращали рост заболеваемости коклюшем Фото:

С осени 2022 года, после снятия COVID-ограничений, россияне стали чаще болеть коклюшем и реже вакцинироваться от него. Раньше распространение опасной инфекции предотвращали маски и социальное дистанцирование. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков.

«Вакцинопрофилактика коклюша в последние годы, видимо, стала проседать. Во время пандемии COVID-19 за счет противоэпидемических мер многие инфекции удалось приглушить. Коклюш, как и корь, менингит, краснуха, хорошо предотвращается масками и дистанцированием. Однако с осени прошлого года, когда все ограничения отменили, инфекции опять подняли голову, в том числе коклюш», — сказал иммунолог в разговоре с радио Sputnik.

Николай Крючков пояснил, что коклюшем нередко болеют не только дети, но и взрослые. Сильный, лающий кашель, воспаление глотки и гортани, боль в горле, недомогание и температура — вот главные симптомы бактериальной инфекции, которые отмечает иммунолог. При заражении врач назначает больному терапию антибиотиками и антисептическими средствами.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С осени 2022 года, после снятия COVID-ограничений, россияне стали чаще болеть коклюшем и реже вакцинироваться от него. Раньше распространение опасной инфекции предотвращали маски и социальное дистанцирование. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков. «Вакцинопрофилактика коклюша в последние годы, видимо, стала проседать. Во время пандемии COVID-19 за счет противоэпидемических мер многие инфекции удалось приглушить. Коклюш, как и корь, менингит, краснуха, хорошо предотвращается масками и дистанцированием. Однако с осени прошлого года, когда все ограничения отменили, инфекции опять подняли голову, в том числе коклюш», — сказал иммунолог в разговоре с радио Sputnik. Николай Крючков пояснил, что коклюшем нередко болеют не только дети, но и взрослые. Сильный, лающий кашель, воспаление глотки и гортани, боль в горле, недомогание и температура — вот главные симптомы бактериальной инфекции, которые отмечает иммунолог. При заражении врач назначает больному терапию антибиотиками и антисептическими средствами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...