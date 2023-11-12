Иммунолог предупредил о распространении опасной инфекции

С осени 2022 года, после снятия COVID-ограничений, россияне стали чаще болеть коклюшем и реже вакцинироваться от него. Раньше распространение опасной инфекции предотвращали маски и социальное дистанцирование. Об этом заявил иммунолог Николай Крючков.
«Вакцинопрофилактика коклюша в последние годы, видимо, стала проседать. Во время пандемии COVID-19 за счет противоэпидемических мер многие инфекции удалось приглушить. Коклюш, как и корь, менингит, краснуха, хорошо предотвращается масками и дистанцированием. Однако с осени прошлого года, когда все ограничения отменили, инфекции опять подняли голову, в том числе коклюш», — сказал иммунолог в разговоре с радио
Николай Крючков пояснил, что коклюшем нередко болеют не только дети, но и взрослые. Сильный, лающий кашель, воспаление глотки и гортани, боль в горле, недомогание и температура — вот главные симптомы бактериальной инфекции, которые отмечает иммунолог. При заражении врач назначает больному терапию антибиотиками и антисептическими средствами.
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