20 ноября 2023

Умерла первая в ЯНАО женщина-диктор

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
85-летие со дня рождения Бориса Ельцина в одноименном Центре. Екатеринбург, запрет, стоп, радио
Ушла из жизни диктор «Радио Ямала» Фото:

Скончалась первая женщина-диктор в ЯНАО Марианна Гилева. Радиоведущая работала в 1960—1970 годах на «Радио Ямала». Об этом на своем сайте сообщает «Сервер Пресс».

«Не стало легендарной радиоведущей „Радио Ямала“ начала 1960-1970-х годов Марианны Гилевой. Она была первой женщиной-диктором. Ее голос был необыкновенным, театральным, ее знали все ямальцы», — сообщает издание.

Об удивительной радиоведущей вспоминает ее коллега журналист Сергей Волков. «У нее был театральный голос. Она так читала передачи, новости — таких голосов не было. Ей природа дала такой голос. Помню, я писал очерк, а она его как будто даже пела. Отличная женщина-диктор», — сообщил Волков.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скончалась первая женщина-диктор в ЯНАО Марианна Гилева. Радиоведущая работала в 1960—1970 годах на «Радио Ямала». Об этом на своем сайте сообщает «Сервер Пресс». «Не стало легендарной радиоведущей „Радио Ямала“ начала 1960-1970-х годов Марианны Гилевой. Она была первой женщиной-диктором. Ее голос был необыкновенным, театральным, ее знали все ямальцы», — сообщает издание. Об удивительной радиоведущей вспоминает ее коллега журналист Сергей Волков. «У нее был театральный голос. Она так читала передачи, новости — таких голосов не было. Ей природа дала такой голос. Помню, я писал очерк, а она его как будто даже пела. Отличная женщина-диктор», — сообщил Волков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...