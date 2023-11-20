Умерла первая в ЯНАО женщина-диктор

21 ноября 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Ушла из жизни диктор «Радио Ямала» Фото: Александр Мамаев © URA.RU Скончалась первая женщина-диктор в ЯНАО Марианна Гилева. Радиоведущая работала в 1960—1970 годах на «Радио Ямала». Об этом на своем сайте сообщает «Сервер Пресс». «Не стало легендарной радиоведущей „Радио Ямала“ начала 1960-1970-х годов Марианны Гилевой. Она была первой женщиной-диктором. Ее голос был необыкновенным, театральным, ее знали все ямальцы», — сообщает издание. Об удивительной радиоведущей вспоминает ее коллега журналист Сергей Волков. «У нее был театральный голос. Она так читала передачи, новости — таких голосов не было. Ей природа дала такой голос. Помню, я писал очерк, а она его как будто даже пела. Отличная женщина-диктор», — сообщил Волков.

Скончалась первая женщина-диктор в ЯНАО Марианна Гилева. Радиоведущая работала в 1960—1970 годах на «Радио Ямала». Об этом на своем сайте сообщает «Сервер Пресс». «Не стало легендарной радиоведущей „Радио Ямала“ начала 1960-1970-х годов Марианны Гилевой. Она была первой женщиной-диктором. Ее голос был необыкновенным, театральным, ее знали все ямальцы», — сообщает издание. Об удивительной радиоведущей вспоминает ее коллега журналист Сергей Волков. «У нее был театральный голос. Она так читала передачи, новости — таких голосов не было. Ей природа дала такой голос. Помню, я писал очерк, а она его как будто даже пела. Отличная женщина-диктор», — сообщил Волков.