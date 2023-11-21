На трассах в ХМАО ввели ограничения из-за метели

На трассах ввели ограничения скорости в 70 км/ч Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе на трассах ввели ограничения скорости в 70 км/ч. Причиной стала плохая видимость из-за снега.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями: снег, ограниченная видимость — вводятся временные ограничения максимальной скорости 70 км/ч на автомобильных дорогах», — говорится в telegram-канале управления автодорог Югры. Среди прочего, ограничения действуют на трассе «Югра».

Водителям необходимо сбавлять скорость на дорогах Нягань — Приобье и Нягань — Талинка. Трассу Советский — Нягань также накрыл снегопад.