Вице-канцлер юстиции Финляндии отказался полностью закрывать границу с РФ

Вице-канцлер юстиции Пуумалайнен: нет причин для ужесточения ограничений на КПП

21 ноября 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

По словам Пуумалайнена, предпосылок для ужесточения ограничений нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен не будет ужесточать ограничения на границе с Россией. Он отклонил данное предложение, сообщил телерадиоканал Yle. «Вице-канцлер юстиции Микко Пуумалайнен дал оценку проекту решения МВД… Правовых предпосылок для дальнейшей подготовки предлагаемого материального решения [о закрытии границы с РФ] нет», — передает телерадиоканал . Правительство страны ранее закрыло три пункта пропуска на юго-востоке Финляндии. Причиной этого был поток мигрантов в страну. Ранее, 18 ноября, Финляндия закрыла четыре контрольно-пропускных пункта на границе с РФ. Были закрыты такие КПП, как Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они не будут работать до 18 февраля 2024 года. Позже Россия и Финляндия провели переговоры. В ходе них страны обсудили неконтролируемое прибытие беженцев из Сомали, Сирии и других стран, а также в целом ситуацию на границе. Глава финского правительства Петтери Орпо заявил, что брифинг оказался безрезультатным. В случае ухудшения ситуации с беженцами на КПП финское правительство готово предпринять дальнейшие действия.

Вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен не будет ужесточать ограничения на границе с Россией. Он отклонил данное предложение, сообщил телерадиоканал Yle. «Вице-канцлер юстиции Микко Пуумалайнен дал оценку проекту решения МВД… Правовых предпосылок для дальнейшей подготовки предлагаемого материального решения [о закрытии границы с РФ] нет», — передает телерадиоканал. Правительство страны ранее закрыло три пункта пропуска на юго-востоке Финляндии. Причиной этого был поток мигрантов в страну. Ранее, 18 ноября, Финляндия закрыла четыре контрольно-пропускных пункта на границе с РФ. Были закрыты такие КПП, как Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они не будут работать до 18 февраля 2024 года. Позже Россия и Финляндия провели переговоры. В ходе них страны обсудили неконтролируемое прибытие беженцев из Сомали, Сирии и других стран, а также в целом ситуацию на границе. Глава финского правительства Петтери Орпо заявил, что брифинг оказался безрезультатным. В случае ухудшения ситуации с беженцами на КПП финское правительство готово предпринять дальнейшие действия.