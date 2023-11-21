Вице-канцлер юстиции Финляндии отказался полностью закрывать границу с РФ

Вице-канцлер юстиции Пуумалайнен: нет причин для ужесточения ограничений на КПП
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , пограничная зона, шипы, граница россии, шлагбаум, кпп
По словам Пуумалайнена, предпосылок для ужесточения ограничений нет Фото:

Вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен не будет ужесточать ограничения на границе с Россией. Он отклонил данное предложение, сообщил телерадиоканал Yle.

«Вице-канцлер юстиции Микко Пуумалайнен дал оценку проекту решения МВД… Правовых предпосылок для дальнейшей подготовки предлагаемого материального решения [о закрытии границы с РФ] нет», — передает телерадиоканал. Правительство страны ранее закрыло три пункта пропуска на юго-востоке Финляндии. Причиной этого был поток мигрантов в страну.

Ранее, 18 ноября, Финляндия закрыла четыре контрольно-пропускных пункта на границе с РФ. Были закрыты такие КПП, как Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они не будут работать до 18 февраля 2024 года. Позже Россия и Финляндия провели переговоры. В ходе них страны обсудили неконтролируемое прибытие беженцев из Сомали, Сирии и других стран, а также в целом ситуацию на границе. Глава финского правительства Петтери Орпо заявил, что брифинг оказался безрезультатным. В случае ухудшения ситуации с беженцами на КПП финское правительство готово предпринять дальнейшие действия.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вице-канцлер юстиции Финляндии Микко Пуумалайнен не будет ужесточать ограничения на границе с Россией. Он отклонил данное предложение, сообщил телерадиоканал Yle. «Вице-канцлер юстиции Микко Пуумалайнен дал оценку проекту решения МВД… Правовых предпосылок для дальнейшей подготовки предлагаемого материального решения [о закрытии границы с РФ] нет», — передает телерадиоканал. Правительство страны ранее закрыло три пункта пропуска на юго-востоке Финляндии. Причиной этого был поток мигрантов в страну. Ранее, 18 ноября, Финляндия закрыла четыре контрольно-пропускных пункта на границе с РФ. Были закрыты такие КПП, как Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они не будут работать до 18 февраля 2024 года. Позже Россия и Финляндия провели переговоры. В ходе них страны обсудили неконтролируемое прибытие беженцев из Сомали, Сирии и других стран, а также в целом ситуацию на границе. Глава финского правительства Петтери Орпо заявил, что брифинг оказался безрезультатным. В случае ухудшения ситуации с беженцами на КПП финское правительство готово предпринять дальнейшие действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...