РФ и Финляндия обсудили ситуацию на границе

Премьер Финляндии назвал безрезультатными переговоры с РФ по ситуации на границе
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Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, шлагбаум, кпп, пограничная зона, пограничники, граница казахстана
Россия и Финляндия провели переговоры Фото:

Россия и Финляндия обсудили ситуацию на границе и неконтролируемое прибытие беженцев из Сирии, Сомали и других стран. Об этом заявил глава финского правительства Петтери Орпо. Он подчеркнул, что переговоры ни к чему не привели.

«Мы имели контакты по дипломатическим каналам [с Россией]. Никакого прогресса достигнуто не было», — сказал Петтери Орпо в ходе брифинге после посещения границы с Россией. Сообщение главы правительства Финляндии передали авторы финской газеты Helsingin Sanomat. Отмечается, что Финляндия готова предпринять дальнейшие действия в случае ухудшения ситуации с мигрантами.

Правительство страны закрыло пограничные пункты с РФ 18 ноября. В МИД РФ выразили протест в связи с этим.

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Россия и Финляндия обсудили ситуацию на границе и неконтролируемое прибытие беженцев из Сирии, Сомали и других стран. Об этом заявил глава финского правительства Петтери Орпо. Он подчеркнул, что переговоры ни к чему не привели. «Мы имели контакты по дипломатическим каналам [с Россией]. Никакого прогресса достигнуто не было», — сказал Петтери Орпо в ходе брифинге после посещения границы с Россией. Сообщение главы правительства Финляндии передали авторы финской газеты Helsingin Sanomat. Отмечается, что Финляндия готова предпринять дальнейшие действия в случае ухудшения ситуации с мигрантами. Правительство страны закрыло пограничные пункты с РФ 18 ноября. В МИД РФ выразили протест в связи с этим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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