Политика РФ и Финляндия обсудили ситуацию на границе Премьер Финляндии назвал безрезультатными переговоры с РФ по ситуации на границе 20 ноября 2023 в 21:35 Размер текста - 17 + Россия и Финляндия провели переговоры Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Россия и Финляндия обсудили ситуацию на границе и неконтролируемое прибытие беженцев из Сирии, Сомали и других стран. Об этом заявил глава финского правительства Петтери Орпо. Он подчеркнул, что переговоры ни к чему не привели. «Мы имели контакты по дипломатическим каналам [с Россией]. Никакого прогресса достигнуто не было», — сказал Петтери Орпо в ходе брифинге после посещения границы с Россией. Сообщение главы правительства Финляндии передали авторы финской газеты Helsingin Sanomat. Отмечается, что Финляндия готова предпринять дальнейшие действия в случае ухудшения ситуации с мигрантами. Правительство страны закрыло пограничные пункты с РФ 18 ноября. В МИД РФ выразили протест в связи с этим. Россия и Финляндия обсудили ситуацию на границе и неконтролируемое прибытие беженцев из Сирии, Сомали и других стран. Об этом заявил глава финского правительства Петтери Орпо. Он подчеркнул, что переговоры ни к чему не привели. «Мы имели контакты по дипломатическим каналам [с Россией]. Никакого прогресса достигнуто не было», — сказал Петтери Орпо в ходе брифинге после посещения границы с Россией. Сообщение главы правительства Финляндии передали авторы финской газеты Helsingin Sanomat. Отмечается, что Финляндия готова предпринять дальнейшие действия в случае ухудшения ситуации с мигрантами. Правительство страны закрыло пограничные пункты с РФ 18 ноября. В МИД РФ выразили протест в связи с этим. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям