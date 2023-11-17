Финляндия закрыла пограничные посты на границе с РФ

18 ноября 2023 в 02:44 Размер текста - 17 +

Границы между Россией и Финляндией закрыли на три месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Финляндия закрыла пограничные посты на границе с Россией в связи миграционной ситуацией. Об этом сообщает финское правительство. «Правительство приняло решение закрыть часть восточной границы Финляндии. Пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября 2023 года», — говорится на сайте финского правительства. Границы в этих пунктах будут закрыты до 18 февраля 2024 года. Решение по данному вопросу принято на заседании правительства Финляндии 16 октября. Для подачи заявления о предоставлении международной защиты на сухопутной границе между Финляндией и Россией необходимо будет направляться в пункты пропуска Вартиус и Салла. Министерство внутренних дел Финляндии разрабатывало законопроекты о полной изоляции от России и закрытии своей восточной границы. Причиной называется нелегальные пересечения границы. Финские пограничники планируют установить ограждения на пограничных пунктах с Россией.

Финляндия закрыла пограничные посты на границе с Россией в связи миграционной ситуацией. Об этом сообщает финское правительство. «Правительство приняло решение закрыть часть восточной границы Финляндии. Пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября 2023 года», — говорится на сайте финского правительства. Границы в этих пунктах будут закрыты до 18 февраля 2024 года. Решение по данному вопросу принято на заседании правительства Финляндии 16 октября. Для подачи заявления о предоставлении международной защиты на сухопутной границе между Финляндией и Россией необходимо будет направляться в пункты пропуска Вартиус и Салла. Министерство внутренних дел Финляндии разрабатывало законопроекты о полной изоляции от России и закрытии своей восточной границы. Причиной называется нелегальные пересечения границы. Финские пограничники планируют установить ограждения на пограничных пунктах с Россией.