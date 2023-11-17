17 ноября 2023

Финляндия закрыла пограничные посты на границе с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское». Звериноголовский район. , кпп, шипы, граница россии
Границы между Россией и Финляндией закрыли на три месяца Фото:

Финляндия закрыла пограничные посты на границе с Россией в связи миграционной ситуацией. Об этом сообщает финское правительство.

«Правительство приняло решение закрыть часть восточной границы Финляндии. Пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября 2023 года», — говорится на сайте финского правительства. Границы в этих пунктах будут закрыты до 18 февраля 2024 года.

Решение по данному вопросу принято на заседании правительства Финляндии 16 октября. Для подачи заявления о предоставлении международной защиты на сухопутной границе между Финляндией и Россией необходимо будет направляться в пункты пропуска Вартиус и Салла.

Министерство внутренних дел Финляндии разрабатывало законопроекты о полной изоляции от России и закрытии своей восточной границы. Причиной называется нелегальные пересечения границы. Финские пограничники планируют установить ограждения на пограничных пунктах с Россией.

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Финляндия закрыла пограничные посты на границе с Россией в связи миграционной ситуацией. Об этом сообщает финское правительство. «Правительство приняло решение закрыть часть восточной границы Финляндии. Пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала будут закрыты с 18 ноября 2023 года», — говорится на сайте финского правительства. Границы в этих пунктах будут закрыты до 18 февраля 2024 года. Решение по данному вопросу принято на заседании правительства Финляндии 16 октября. Для подачи заявления о предоставлении международной защиты на сухопутной границе между Финляндией и Россией необходимо будет направляться в пункты пропуска Вартиус и Салла. Министерство внутренних дел Финляндии разрабатывало законопроекты о полной изоляции от России и закрытии своей восточной границы. Причиной называется нелегальные пересечения границы. Финские пограничники планируют установить ограждения на пограничных пунктах с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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