Стали известны самые популярные направления в новогодние праздники из Екатеринбурга

Самыми популярными железнодорожными направлениями среди екатеринбуржцев на предстоящие новогодние праздники стали Москва, Казань, Тюмень, Пермь и Санкт-Петербург. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в сервисе путешествий tutu.
«Больше всего железнодорожных билетов куплено в Москву — 13,6%. На втором месте Казань, спрос на поездки в столицу Татарстана составил 8,8%. В Тюмень и Пермь спрос составляет 5,4% и 4,6% соответственно. Доля купленных билетов в Санкт-Петербург — 3,7%», — следует из аналитики сервиса. За последний год спрос на билеты в Москву вырос на 7,9%, а доля купленных билетов в Тюмень и Пермь сократилась на 5,7% и 5,9%.
В прошлые новогодние праздники в топ-5 желанных направлений из Екатеринбурга вошли Тюмень (спрос составлял 11,1%), Пермь (10,5%), Казань (7,4%), Москву (5,7%) и Омск (3,1%). Кроме того, жители уральской столицы часто посещали Новосибирск, Сургут, Курган, Янаул и Уфу.
Самые выгодные билеты для путешествий из Екатеринбурга по России в новогодние праздники лучше искать за два-три месяца до вылета. Стоимость поездок по стране начинаются от шести тысяч рублей, а путешествие в страны ближнего и дальнего зарубежья обойдется порядка 24-34 тысяч рублей.
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