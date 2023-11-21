21 ноября 2023

Стали известны самые популярные направления в новогодние праздники из Екатеринбурга

Москва стала самым желанным направлением в новогодние праздники из Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Поезда дальнего следования на железнодорожном вокзале во время снегопада. Рязань, снег, билеты, вокзал, поезд, зима, путешествие, пассажир, проводник, ржд, турист, жд, пассажиры, туризм, железная дорога, проводник поезда
За год спрос на билеты в столицу России вырос на 7,9% Фото:

Самыми популярными железнодорожными направлениями среди екатеринбуржцев на предстоящие новогодние праздники стали Москва, Казань, Тюмень, Пермь и Санкт-Петербург. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в сервисе путешествий tutu.

«Больше всего железнодорожных билетов куплено в Москву — 13,6%. На втором месте Казань, спрос на поездки в столицу Татарстана составил 8,8%. В Тюмень и Пермь спрос составляет 5,4% и 4,6% соответственно. Доля купленных билетов в Санкт-Петербург — 3,7%», — следует из аналитики сервиса. За последний год спрос на билеты в Москву вырос на 7,9%, а доля купленных билетов в Тюмень и Пермь сократилась на 5,7% и 5,9%.

В прошлые новогодние праздники в топ-5 желанных направлений из Екатеринбурга вошли Тюмень (спрос составлял 11,1%), Пермь (10,5%), Казань (7,4%), Москву (5,7%) и Омск (3,1%). Кроме того, жители уральской столицы часто посещали Новосибирск, Сургут, Курган, Янаул и Уфу.

Самые выгодные билеты для путешествий из Екатеринбурга по России в новогодние праздники лучше искать за два-три месяца до вылета. Стоимость поездок по стране начинаются от шести тысяч рублей, а путешествие в страны ближнего и дальнего зарубежья обойдется порядка 24-34 тысяч рублей.

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Самыми популярными железнодорожными направлениями среди екатеринбуржцев на предстоящие новогодние праздники стали Москва, Казань, Тюмень, Пермь и Санкт-Петербург. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в сервисе путешествий tutu. «Больше всего железнодорожных билетов куплено в Москву — 13,6%. На втором месте Казань, спрос на поездки в столицу Татарстана составил 8,8%. В Тюмень и Пермь спрос составляет 5,4% и 4,6% соответственно. Доля купленных билетов в Санкт-Петербург — 3,7%», — следует из аналитики сервиса. За последний год спрос на билеты в Москву вырос на 7,9%, а доля купленных билетов в Тюмень и Пермь сократилась на 5,7% и 5,9%. В прошлые новогодние праздники в топ-5 желанных направлений из Екатеринбурга вошли Тюмень (спрос составлял 11,1%), Пермь (10,5%), Казань (7,4%), Москву (5,7%) и Омск (3,1%). Кроме того, жители уральской столицы часто посещали Новосибирск, Сургут, Курган, Янаул и Уфу. Самые выгодные билеты для путешествий из Екатеринбурга по России в новогодние праздники лучше искать за два-три месяца до вылета. Стоимость поездок по стране начинаются от шести тысяч рублей, а путешествие в страны ближнего и дальнего зарубежья обойдется порядка 24-34 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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