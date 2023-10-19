Как Екатеринбуржцам сэкономить на перелетах в новогодние праздники

В «Авиасейлс» призвали екатеринбуржцев срочно покупать авиабилеты на Новый год

20 октября 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Самые выгодные билеты для путешествий по России этой зимой лучше искать за два-три месяца до вылета. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самые выгодные билеты для путешествий по России этой зимой можно найти за два-три месяца до вылета. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авиасейлс». «Сейчас билеты из Екатеринбурга по России с вылетом в конце декабря-начале января продаются от 6000 рублей, в страны ближнего зарубежья — от 24 тысяч, по дальним направлениям — от 34 тысяч», — поделился собеседник. Согласно анализу Авиасейлс, самые выгодные билеты для путешествий по России этой зимой лучше искать за два-три месяца до вылета. Сейчас из Екатеринбурга и обратно выгоднее всего лететь в Ижевск — от 6 000 рублей и Уфу — от 8 800 тысяч рублей. Также в традиционно популярные у уральцев направления билеты туда-обратно можно найти от 13 000 рублей в Москву — от 15 900 рублей в Санкт-Петербург и от 19 000 тысяч рублей в Сочи. Путешественникам за границу покупать авиабилеты выгоднее всего за три-четыре месяца. Самые доступные авиабилеты из Екатеринбурга в города ближнего зарубежья и обратно сейчас в Астану от 23 800 рублей и Минск от 26 300 тысяч рублей. Для полетов по дальним направлениям из Екатеринбурга и обратно самые выгодные билеты в Турцию от 34 300 рублей, Австрию от 46 600 рублей и от 47 400 тысяч рублей в Австрию. Еще один из способов выгодного бронирования билетов по дальним направлениям с пересадками отдельно, например, Екатеринбург — Сочи, Сочи — Дубай. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Самые выгодные билеты для путешествий по России этой зимой можно найти за два-три месяца до вылета. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в пресс-службе «Авиасейлс». «Сейчас билеты из Екатеринбурга по России с вылетом в конце декабря-начале января продаются от 6000 рублей, в страны ближнего зарубежья — от 24 тысяч, по дальним направлениям — от 34 тысяч», — поделился собеседник. Согласно анализу Авиасейлс, самые выгодные билеты для путешествий по России этой зимой лучше искать за два-три месяца до вылета. Сейчас из Екатеринбурга и обратно выгоднее всего лететь в Ижевск — от 6 000 рублей и Уфу — от 8 800 тысяч рублей. Также в традиционно популярные у уральцев направления билеты туда-обратно можно найти от 13 000 рублей в Москву — от 15 900 рублей в Санкт-Петербург и от 19 000 тысяч рублей в Сочи. Путешественникам за границу покупать авиабилеты выгоднее всего за три-четыре месяца. Самые доступные авиабилеты из Екатеринбурга в города ближнего зарубежья и обратно сейчас в Астану от 23 800 рублей и Минск от 26 300 тысяч рублей. Для полетов по дальним направлениям из Екатеринбурга и обратно самые выгодные билеты в Турцию от 34 300 рублей, Австрию от 46 600 рублей и от 47 400 тысяч рублей в Австрию. Еще один из способов выгодного бронирования билетов по дальним направлениям с пересадками отдельно, например, Екатеринбург — Сочи, Сочи — Дубай.