Мэр Ситникова раздаст курганцам премии по 57 тысяч рублей

22 ноября 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Елена Ситникова вручит шесть премий трудящейся молодежи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава города Кургана Елена Ситникова учредила премии для трудящейся молодежи в 2023 году. Размер выплаты — больше 57 тысяч рублей, указано в постановлении Ситниковой, опубликованном на официальном сайте городской администрации. «Учредить в 2023 году шесть премий главы города Кургана в размере 57 471 (пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят один) рубль каждая (с учетом налога на доходы физических лиц). Расходы произвести в 2024 году за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе «Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане», — указано в документе. Контролирует исполнение постановления департамент социальной политики администрации города Кургана. Премии для трудящейся молодежи присуждаются ежегодно. Пять премий вручают победителям и номинантам конкурсов профессионального мастерства, одна премия вручается за неординарные достижения в профессии. Документы на выдвижение соискателей премии принимают до 1 декабря в департаменте соцполитики.

Глава города Кургана Елена Ситникова учредила премии для трудящейся молодежи в 2023 году. Размер выплаты — больше 57 тысяч рублей, указано в постановлении Ситниковой, опубликованном на официальном сайте городской администрации. «Учредить в 2023 году шесть премий главы города Кургана в размере 57 471 (пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят один) рубль каждая (с учетом налога на доходы физических лиц). Расходы произвести в 2024 году за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе «Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане», — указано в документе. Контролирует исполнение постановления департамент социальной политики администрации города Кургана. Премии для трудящейся молодежи присуждаются ежегодно. Пять премий вручают победителям и номинантам конкурсов профессионального мастерства, одна премия вручается за неординарные достижения в профессии. Документы на выдвижение соискателей премии принимают до 1 декабря в департаменте соцполитики.