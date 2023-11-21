21 ноября 2023

Мэр Ситникова раздаст курганцам премии по 57 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференцию на тему введения единого транспортного проездного. Курган, ситникова елена
Елена Ситникова вручит шесть премий трудящейся молодежи Фото:

Глава города Кургана Елена Ситникова учредила премии для трудящейся молодежи в 2023 году. Размер выплаты — больше 57 тысяч рублей, указано в постановлении Ситниковой, опубликованном на официальном сайте городской администрации.

«Учредить в 2023 году шесть премий главы города Кургана в размере 57 471 (пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят один) рубль каждая (с учетом налога на доходы физических лиц). Расходы произвести в 2024 году за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе «Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане», — указано в документе.

Контролирует исполнение постановления департамент социальной политики администрации города Кургана. Премии для трудящейся молодежи присуждаются ежегодно. Пять премий вручают победителям и номинантам конкурсов профессионального мастерства, одна премия вручается за неординарные достижения в профессии. Документы на выдвижение соискателей премии принимают до 1 декабря в департаменте соцполитики.

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Глава города Кургана Елена Ситникова учредила премии для трудящейся молодежи в 2023 году. Размер выплаты — больше 57 тысяч рублей, указано в постановлении Ситниковой, опубликованном на официальном сайте городской администрации. «Учредить в 2023 году шесть премий главы города Кургана в размере 57 471 (пятьдесят семь тысяч четыреста семьдесят один) рубль каждая (с учетом налога на доходы физических лиц). Расходы произвести в 2024 году за счет средств, предусмотренных в муниципальной программе «Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане», — указано в документе. Контролирует исполнение постановления департамент социальной политики администрации города Кургана. Премии для трудящейся молодежи присуждаются ежегодно. Пять премий вручают победителям и номинантам конкурсов профессионального мастерства, одна премия вручается за неординарные достижения в профессии. Документы на выдвижение соискателей премии принимают до 1 декабря в департаменте соцполитики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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