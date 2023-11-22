Опекун, обвиняемая в убийстве Далера Бобиева, частично признала вину

Наумова свою вину в убийстве ребенка не признает Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Екатеринбурженка Вероника Наумова, которую обвиняют в убийстве шестилетнего приемного сына Далера Бобиева, частично признала вину. Об этом сообщила ее адвокат Елена Хворова.

«Наумова вину не признает. Только по статье 159 „Мошенничество“», — заявила URA.RU Хворова. При этом женщину обвиняют еще по двум статьям: истязание несовершеннолетнего с особой жестокостью (пункты «г», «д» части 2 статьи 117 УК РФ) и убийство (пункт «в» части 2 статьи 117 УК РФ).

История Наумовой прогремела в Екатеринбурге в конце июня 2023 года. Женщина сообщила о пропаже шестилетнего приемного сына Далера, которого искали десятки волонтеров, силовиков и спасателей. Спустя время тело ребенка нашли в гараже семьи опекуна. По данным следствия, Вероника спрятала мальчика в спортивную сумку еще зимой 2022 года, а о пропаже сообщила, чтобы не попадаться органам опеки. 22 ноября отец убитого Далера Бобиева впервые встретился с его опекуном. Вся информация о громком деле — в сюжете URA.RU.