Где в Тюмени поесть с детьми

Немногие заведения города предполагают семейный формат. Редакция URA.RU составила обзор ресторанов и кафе Тюмени, где можно отдохнуть как взрослым, так и детям. Среди основного критерия — наличие игровой и детское меню.
Семейное кафе «Династия»
В кафе «Династия» можно провести как тихий семейный вечер, так и организовать банкет. В меню — европейская, кавказская и азиатская кухня. Для маленьких посетителей организована отдельная игровая комната и свое меню. Кроме того, каждое воскресенье в «Династии» проводятся кулинарные мастер-классы для детей.
Ресторан Mesto-Gusto
В заведении, расположенном в ТЦ «Южный», гости смогут увидеть, как на открытой кухне готовятся традиционные итальянские блюда. Для детей здесь имеется своя игровая зона и специальное меню с необычными названиями: «Побег из курятника», «Смешарики» и «Волшебная грядка».
Сеть мягких ресторанов «Своя компания»
В Тюмени есть несколько заведений сети «Своя компания». В каждой — отдельная игровая зона с игрушками и телевизором, где транслируются мультики. Для взрослых — меню кавказской, итальянской и азиатской кухонь. Детям — мини-бургеры и наггетсы с картофельными буквами.
Кафе-кондитерская «Андерсон»
Заведение ориентировано на семейную аудиторию. Помимо большого количества десертов в меню, юным гостям будет интересно провести время в большой игровой. Для детей там есть сухой бассейн, двухэтажный лабиринт, мини-кинотеатр с мультфильмами и баланс-борд. Кроме того, за детьми присматривает аниматор. В заведении также предусмотрена комната матери и ребенка.
Семейный ресторан «Счастье»
Знаменитый в городе ресторан в стеклянном шаре также предусматривает семейный формат. Здесь для деток открыта отдельная игровая комната, где за ними присматривает аниматор. Для взрослых — традиционные грузинские блюда, для детей — пельмешки и картошка фри.
Итальянский семейный ресторан Casa Mia
Одно из первых заведений в городе, где была организована отдельная детская площадка. Здесь для юных гостей представлен целый игровой автобус. В ресторане подают традиционную итальянскую кухню — пиццу, пасту, равиоли и многое другое.
Траттория «Медичи»
В заведении представлены блюда итальянской кухни. Изюминка — пицца из дровяной печи. Для детей здесь также оборудована своя игровая зона с горками и игрушками на любой возраст.
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