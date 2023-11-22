Тюменские молодожены выстроились в очередь, чтобы расписаться в «красивую дату»

На регистрацию брака в «красивую дату» претендует почти сотня пар тюменцев
Почти сто пар в Тюмени изъявили желание зарегистрировать свой брак в красивые даты — 23.11.23 и 23.12.23. Об этом сообщили в комитете ЗАГС администрации Тюмени.
«В комитет записи актов гражданского состояния администрации города Тюмени на 23 ноября 2023 года подано 94 заявления о заключении брака. На 23 декабря 2023 года — 90 заявлений», — рассказали URA.RU в комитете ЗАГС администрации Тюмени.
Ранее агентство писало о том, что на одном из сервисов бесплатных объявлений появилось сообщение о продаже «красивой даты» для свадьбы. Тогда молодоженам предлагали выкупить зеркальную дату 22.02.2022.
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