В Тюмени за 20 тысяч продают красивую дату для свадьбы

19 января 2022 в 11:39 Размер текста - 17 +

Пары, желающие заключить брак в красивую дату, должны будут заплатить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За 20 тысяч рублей тюменцам предлагают зарегистрировать брак в красивую дату — 22.02.22. Объявление с таким предложением появилось на сервисе «Авито». «Продам зеркальную дату на регистрацию брака — 22.02.2022. ЗАГС находится в часе езды от Тюмени. Вместе с вами готовы прийти и отменить запись, после запишитесь вы. Стоимость реальная, можем обговорить в вашу сторону!» — говорится в объявлении, размещенном на сайте «Авито». В разговоре с URA.RU продавец подтвердил возможность сделки. Как пояснил молодой человек, после того как старое заявление будет отозвано, покупатели сразу же смогут занять это место. Чтобы не случилось осечки, в ЗАГС пары приедут лично. Что до цены, то торг возможен — журналисту агентства стоимость снизили до 15 000 рублей. В комитете записи актов гражданского состояния администрации Тюмени оперативный комментарий получить не удалось. В приемной учреждения журналистов попросили направить официальный запрос, что и было сделано. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

За 20 тысяч рублей тюменцам предлагают зарегистрировать брак в красивую дату — 22.02.22. Объявление с таким предложением появилось на сервисе «Авито». «Продам зеркальную дату на регистрацию брака — 22.02.2022. ЗАГС находится в часе езды от Тюмени. Вместе с вами готовы прийти и отменить запись, после запишитесь вы. Стоимость реальная, можем обговорить в вашу сторону!» — говорится в объявлении, размещенном на сайте «Авито». В разговоре с URA.RU продавец подтвердил возможность сделки. Как пояснил молодой человек, после того как старое заявление будет отозвано, покупатели сразу же смогут занять это место. Чтобы не случилось осечки, в ЗАГС пары приедут лично. Что до цены, то торг возможен — журналисту агентства стоимость снизили до 15 000 рублей. В комитете записи актов гражданского состояния администрации Тюмени оперативный комментарий получить не удалось. В приемной учреждения журналистов попросили направить официальный запрос, что и было сделано.