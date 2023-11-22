В гимназии Екатеринбурга произошла вспышка коклюша

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Пока выявили четыре случая заболевания коклюшем Фото:

Ученики гимназии №47 в Екатеринбурге массово отправились на карантин из-за вспышки коклюша. Теперь, чтобы попасть на занятия, дети должны принести справку, что они полностью здоровы, и результаты мазка, который делает медсестра в школе.

В департаменте образования Екатеринбурга URA.RU заявили, что на данный момент выявлено четыре случая коклюша. «Проведена дезинфекция помещений, установлено медицинское наблюдение за контактными детьми, ограничен допуск к работе сотрудников с симптомами заболевания», — рассказали в департаменте.

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Ученики гимназии №47 в Екатеринбурге массово отправились на карантин из-за вспышки коклюша. Теперь, чтобы попасть на занятия, дети должны принести справку, что они полностью здоровы, и результаты мазка, который делает медсестра в школе. В департаменте образования Екатеринбурга URA.RU заявили, что на данный момент выявлено четыре случая коклюша. «Проведена дезинфекция помещений, установлено медицинское наблюдение за контактными детьми, ограничен допуск к работе сотрудников с симптомами заболевания», — рассказали в департаменте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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