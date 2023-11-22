22 ноября 2023

Умер математик шадринского педагогического университета Григорий Мальцев

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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, свечи, поминки, траур, служба, религия, православие
Григория Мальцева не стало на 79-м году жизни Фото:

В Курганской области умер доцент кафедры математики Шадринского государственного педагогического университета (ШГПУ) Григорий Мальцев. Об этом сообщили сотрудники образовательной организации.

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 21 ноября 2023 года, в возрасте 78 лет, ушел из жизни наш коллега Григорий Иванович Мальцев. С 1969 по 2011 год он работал ассистентом, с 1971 года — старшим преподавателем, а с 1995 года — доцентом кафедры математики и методики обучения математике», — указано на сайте ШГПУ.

Педагог родился 19 ноября 1945 года в селе Мальцево Шадринского района Курганской области. Он закончил физико-математический факультет ШГПУ (бывший ШПГИ) в 1967, после получения диплома отправился в лениградский педуниверситет, где отработал два года. Пройдя курсы повышения квалификации, вернулся в родной институт на кафедру математики.

Мальцев является автором ряда учебно-методических пособий, ориентированных на студентов. По решению Минобразования, был награжден званием «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».

Коллектив ШГПУ выражает глубокие соболезнования родным и близким Григория Мальцева
Коллектив ШГПУ выражает глубокие соболезнования родным и близким Григория Мальцева
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В Курганской области умер доцент кафедры математики Шадринского государственного педагогического университета (ШГПУ) Григорий Мальцев. Об этом сообщили сотрудники образовательной организации. «С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 21 ноября 2023 года, в возрасте 78 лет, ушел из жизни наш коллега Григорий Иванович Мальцев. С 1969 по 2011 год он работал ассистентом, с 1971 года — старшим преподавателем, а с 1995 года — доцентом кафедры математики и методики обучения математике», — указано на сайте ШГПУ. Педагог родился 19 ноября 1945 года в селе Мальцево Шадринского района Курганской области. Он закончил физико-математический факультет ШГПУ (бывший ШПГИ) в 1967, после получения диплома отправился в лениградский педуниверситет, где отработал два года. Пройдя курсы повышения квалификации, вернулся в родной институт на кафедру математики. Мальцев является автором ряда учебно-методических пособий, ориентированных на студентов. По решению Минобразования, был награжден званием «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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