Умер математик шадринского педагогического университета Григорий Мальцев

Григория Мальцева не стало на 79-м году жизни Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Курганской области умер доцент кафедры математики Шадринского государственного педагогического университета (ШГПУ) Григорий Мальцев. Об этом сообщили сотрудники образовательной организации.

«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 21 ноября 2023 года, в возрасте 78 лет, ушел из жизни наш коллега Григорий Иванович Мальцев. С 1969 по 2011 год он работал ассистентом, с 1971 года — старшим преподавателем, а с 1995 года — доцентом кафедры математики и методики обучения математике», — указано на сайте ШГПУ.

Педагог родился 19 ноября 1945 года в селе Мальцево Шадринского района Курганской области. Он закончил физико-математический факультет ШГПУ (бывший ШПГИ) в 1967, после получения диплома отправился в лениградский педуниверситет, где отработал два года. Пройдя курсы повышения квалификации, вернулся в родной институт на кафедру математики.

Мальцев является автором ряда учебно-методических пособий, ориентированных на студентов. По решению Минобразования, был награжден званием «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».