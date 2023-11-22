Умер математик шадринского педагогического университета Григорий Мальцев

В Курганской области умер доцент кафедры математики Шадринского государственного педагогического университета (ШГПУ) Григорий Мальцев. Об этом сообщили сотрудники образовательной организации.
«С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 21 ноября 2023 года, в возрасте 78 лет, ушел из жизни наш коллега Григорий Иванович Мальцев. С 1969 по 2011 год он работал ассистентом, с 1971 года — старшим преподавателем, а с 1995 года — доцентом кафедры математики и методики обучения математике», — указано на сайте ШГПУ.
Педагог родился 19 ноября 1945 года в селе Мальцево Шадринского района Курганской области. Он закончил физико-математический факультет ШГПУ (бывший ШПГИ) в 1967, после получения диплома отправился в лениградский педуниверситет, где отработал два года. Пройдя курсы повышения квалификации, вернулся в родной институт на кафедру математики.
Мальцев является автором ряда учебно-методических пособий, ориентированных на студентов. По решению Минобразования, был награжден званием «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».
Коллектив ШГПУ выражает глубокие соболезнования родным и близким Григория Мальцева
Фото: официальный сайт ШГПУ, https://shgpi.edu.ru/stranicy/2023/11/s-glubochaishim-priskorbiem-soobshchaem-chto-21-nojabrja-2023-goda-v-vozraste-78-let-ushel-iz-zhizni-nash-kollega-grigorii-ivanovich-malcev/
В Курганской области умер доцент кафедры математики Шадринского государственного педагогического университета (ШГПУ) Григорий Мальцев. Об этом сообщили сотрудники образовательной организации. «С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 21 ноября 2023 года, в возрасте 78 лет, ушел из жизни наш коллега Григорий Иванович Мальцев. С 1969 по 2011 год он работал ассистентом, с 1971 года — старшим преподавателем, а с 1995 года — доцентом кафедры математики и методики обучения математике», — указано на сайте ШГПУ. Педагог родился 19 ноября 1945 года в селе Мальцево Шадринского района Курганской области. Он закончил физико-математический факультет ШГПУ (бывший ШПГИ) в 1967, после получения диплома отправился в лениградский педуниверситет, где отработал два года. Пройдя курсы повышения квалификации, вернулся в родной институт на кафедру математики. Мальцев является автором ряда учебно-методических пособий, ориентированных на студентов. По решению Минобразования, был награжден званием «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».