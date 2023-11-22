Зеленский подвел итоги встречи в формате «Рамштайн»

Зеленский: на авиабазе «Рамштайн» приняли новые пакеты поддержки Украины

23 ноября 2023 в 02:19 Размер текста - 17 +

Встреча на авиабазе «Рамштайн» была посвящена вопросам обеспечения ВСУ боеприпасами в зимний период Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Контактной группы по вопросам обороны Украины было принято решение о предоставлении Киеву очередной партии помощи. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Встреча проходила на авиабазе «Рамштайн», которая является опорным пунктом ВВС США в Германии. «Сегодня (22 ноября — прим. URA.RU) состоялось очередное заседание в формате „Рамштайн“. <…> Есть и новые пакеты поддержки Украины. Это касается и снарядов, и ракет, и РЭБ, и дронов, и новых мощностей для наших систем противовоздушной обороны», — видеообращение Владимира Зеленского опубликовано в его telegram-канале. Кроме того, страны-участники решили создать «коалицию развития ПВО». По словам Зеленского, лидерами формирования стали Германия и Франция. Встреча такого плана проводилась в 17-й раз. В беседе с URA.RU эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин рассказывал, что этот «формат ушел в кювет информационного мейнстрима». Его итоги неинтересны ни западным СМИ, ни аудитории. Сами участники «Рамштайна» только выполняют график и не принимают значимых решений.

Контактной группы по вопросам обороны Украины было принято решение о предоставлении Киеву очередной партии помощи. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский. Встреча проходила на авиабазе «Рамштайн», которая является опорным пунктом ВВС США в Германии. «Сегодня (22 ноября — прим. URA.RU) состоялось очередное заседание в формате „Рамштайн“. <…> Есть и новые пакеты поддержки Украины. Это касается и снарядов, и ракет, и РЭБ, и дронов, и новых мощностей для наших систем противовоздушной обороны», — видеообращение Владимира Зеленского опубликовано в его telegram-канале. Кроме того, страны-участники решили создать «коалицию развития ПВО». По словам Зеленского, лидерами формирования стали Германия и Франция. Встреча такого плана проводилась в 17-й раз. В беседе с URA.RU эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин рассказывал, что этот «формат ушел в кювет информационного мейнстрима». Его итоги неинтересны ни западным СМИ, ни аудитории. Сами участники «Рамштайна» только выполняют график и не принимают значимых решений.