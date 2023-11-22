Военный политолог Кошкин: заседания «Рамштайн» теряют значимость для Украины

23 ноября 2023 в 01:01 Размер текста - 17 +

Встречи на авиабазе «Рамштайн» перестали нести пользу для Украины Фото: Marine Corps Lance Cpl. Scott Aubuchon / U.S. Department of Defense Встречи на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии проводятся по инерции и формат уже не может обеспечить Украине активизацию боевых действий со стороны ее войск. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин. «Формат вроде как действует, но его освещение в затухании. Судя по той скудной информации, там и обсуждать особо нечего. Цифры, которые обычно поражали своим количеством и качеством, сегодня не озвучиваются. „Рамштайн“ откровенно ушел в кювет информационного мейнстрима. Они выполняют график. По графику положено собраться. Они собрались. А так, чтобы это был рабочий орган, который бы обеспечивал рывок вперед, обозначил рубежи, которые по времени и объемам поставок могли бы косвенно повлиять на активизацию боевых действий ВСУ на линии боевого соприкосновения, этого нет», — сказал Андрей Кошкин. Собеседник агентства подчеркнул, что раньше сообщения о «Рамштайне» давили на массовое сознание. «Сегодня даже прибытие главы Пентагона Ллойда Остина, который старался каждый раз присутствовать, уже весьма непривлекательно. Остин был в Киеве, встретился с президентом Владимиром Зеленским, сказал, что ждет возможности поработать с новым министром обороны Украины, и все. Больше никаких заявлений не проникает в информационное пространство, потому что эта тема не вызывает интереса у читателя», — заключил он. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о 17-й встрече 22 ноября Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». На ней западные союзники должны обсудить необходимость поставок систем ПВО, артиллерии и боеприпасов. Встреча посвящена вопросам обеспечения ВСУ на зимний период. В дистанционном формате принять участие в заседании должны более полусотни стран. Предыдущая встреча «Рамштайн» прошла в октябре. После чего США, Великобритания, Финляндия, Норвегия, Канада и другие страны объявили о предоставлении новой помощи Украине. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Встречи на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии проводятся по инерции и формат уже не может обеспечить Украине активизацию боевых действий со стороны ее войск. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин. «Формат вроде как действует, но его освещение в затухании. Судя по той скудной информации, там и обсуждать особо нечего. Цифры, которые обычно поражали своим количеством и качеством, сегодня не озвучиваются. „Рамштайн“ откровенно ушел в кювет информационного мейнстрима. Они выполняют график. По графику положено собраться. Они собрались. А так, чтобы это был рабочий орган, который бы обеспечивал рывок вперед, обозначил рубежи, которые по времени и объемам поставок могли бы косвенно повлиять на активизацию боевых действий ВСУ на линии боевого соприкосновения, этого нет», — сказал Андрей Кошкин. Собеседник агентства подчеркнул, что раньше сообщения о «Рамштайне» давили на массовое сознание. «Сегодня даже прибытие главы Пентагона Ллойда Остина, который старался каждый раз присутствовать, уже весьма непривлекательно. Остин был в Киеве, встретился с президентом Владимиром Зеленским, сказал, что ждет возможности поработать с новым министром обороны Украины, и все. Больше никаких заявлений не проникает в информационное пространство, потому что эта тема не вызывает интереса у читателя», — заключил он. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о 17-й встрече 22 ноября Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». На ней западные союзники должны обсудить необходимость поставок систем ПВО, артиллерии и боеприпасов. Встреча посвящена вопросам обеспечения ВСУ на зимний период. В дистанционном формате принять участие в заседании должны более полусотни стран. Предыдущая встреча «Рамштайн» прошла в октябре. После чего США, Великобритания, Финляндия, Норвегия, Канада и другие страны объявили о предоставлении новой помощи Украине.