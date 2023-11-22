22 ноября 2023

Военный политолог Кошкин: заседания «Рамштайн» теряют значимость для Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Встречи на авиабазе «Рамштайн» перестали нести пользу для Украины Фото:

Встречи на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии проводятся по инерции и формат уже не может обеспечить Украине активизацию боевых действий со стороны ее войск. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин.

«Формат вроде как действует, но его освещение в затухании. Судя по той скудной информации, там и обсуждать особо нечего. Цифры, которые обычно поражали своим количеством и качеством, сегодня не озвучиваются. „Рамштайн“ откровенно ушел в кювет информационного мейнстрима. Они выполняют график. По графику положено собраться. Они собрались. А так, чтобы это был рабочий орган, который бы обеспечивал рывок вперед, обозначил рубежи, которые по времени и объемам поставок могли бы косвенно повлиять на активизацию боевых действий ВСУ на линии боевого соприкосновения, этого нет», — сказал Андрей Кошкин.

Собеседник агентства подчеркнул, что раньше сообщения о «Рамштайне» давили на массовое сознание. «Сегодня даже прибытие главы Пентагона Ллойда Остина, который старался каждый раз присутствовать, уже весьма непривлекательно. Остин был в Киеве, встретился с президентом Владимиром Зеленским, сказал, что ждет возможности поработать с новым министром обороны Украины, и все. Больше никаких заявлений не проникает в информационное пространство, потому что эта тема не вызывает интереса у читателя», — заключил он.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о 17-й встрече 22 ноября Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». На ней западные союзники должны обсудить необходимость поставок систем ПВО, артиллерии и боеприпасов. Встреча посвящена вопросам обеспечения ВСУ на зимний период. В дистанционном формате принять участие в заседании должны более полусотни стран. Предыдущая встреча «Рамштайн» прошла в октябре. После чего США, Великобритания, Финляндия, Норвегия, Канада и другие страны объявили о предоставлении новой помощи Украине.

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Встречи на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии проводятся по инерции и формат уже не может обеспечить Украине активизацию боевых действий со стороны ее войск. Об этом в разговоре с URA.RU заявил эксперт Ассоциации военных политологов, полковник запаса Андрей Кошкин. «Формат вроде как действует, но его освещение в затухании. Судя по той скудной информации, там и обсуждать особо нечего. Цифры, которые обычно поражали своим количеством и качеством, сегодня не озвучиваются. „Рамштайн“ откровенно ушел в кювет информационного мейнстрима. Они выполняют график. По графику положено собраться. Они собрались. А так, чтобы это был рабочий орган, который бы обеспечивал рывок вперед, обозначил рубежи, которые по времени и объемам поставок могли бы косвенно повлиять на активизацию боевых действий ВСУ на линии боевого соприкосновения, этого нет», — сказал Андрей Кошкин. Собеседник агентства подчеркнул, что раньше сообщения о «Рамштайне» давили на массовое сознание. «Сегодня даже прибытие главы Пентагона Ллойда Остина, который старался каждый раз присутствовать, уже весьма непривлекательно. Остин был в Киеве, встретился с президентом Владимиром Зеленским, сказал, что ждет возможности поработать с новым министром обороны Украины, и все. Больше никаких заявлений не проникает в информационное пространство, потому что эта тема не вызывает интереса у читателя», — заключил он. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил о 17-й встрече 22 ноября Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». На ней западные союзники должны обсудить необходимость поставок систем ПВО, артиллерии и боеприпасов. Встреча посвящена вопросам обеспечения ВСУ на зимний период. В дистанционном формате принять участие в заседании должны более полусотни стран. Предыдущая встреча «Рамштайн» прошла в октябре. После чего США, Великобритания, Финляндия, Норвегия, Канада и другие страны объявили о предоставлении новой помощи Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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