Советник нового президента Аргентины высказалась о разрыве отношений с Россией

Советник главы Аргентины: для разрыва с РФ должны быть особые обстоятельства

23 ноября 2023 в 07:19 Размер текста - 17 +

Хавьер Милей намерен сохранить отношения с КНР, Бразилией и Россией Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Аргентины Хавьер Милей не собирается разрывать отношения с Россией, а также с Бразилией и Китаем. Об этом рассказала его советник по внешней политике Диана Мондино. «Это абсурд говорить, что мы разорвем отношения с Бразилией и Китаем. В этом нет логики. <…> Не будет ни разрыва, ни изменения. Этого не может быть», — рассказала Диана Мондино в эфире телеканала TN. На уточняющий вопрос о разрыве отношения с Россией она ответила, что для этого должны существовать особые обстоятельства. По ее словам, дипломатические отношения как раз создаются для того, чтобы решать проблемы. Хавьер Милей стал новым президентом Аргентины 19 ноября по итогам второго этапа выборов. С победой его поздравил президент РФ Владимир Путин, выказав надежду на сотрудничество между странами. При этом сам Милей давал понять, что будет ориентироваться на политику США.

Президент Аргентины Хавьер Милей не собирается разрывать отношения с Россией, а также с Бразилией и Китаем. Об этом рассказала его советник по внешней политике Диана Мондино. «Это абсурд говорить, что мы разорвем отношения с Бразилией и Китаем. В этом нет логики. <…> Не будет ни разрыва, ни изменения. Этого не может быть», — рассказала Диана Мондино в эфире телеканала TN. На уточняющий вопрос о разрыве отношения с Россией она ответила, что для этого должны существовать особые обстоятельства. По ее словам, дипломатические отношения как раз создаются для того, чтобы решать проблемы. Хавьер Милей стал новым президентом Аргентины 19 ноября по итогам второго этапа выборов. С победой его поздравил президент РФ Владимир Путин, выказав надежду на сотрудничество между странами. При этом сам Милей давал понять, что будет ориентироваться на политику США.