На «Курганмашзаводе» ищут сотрудника в отдел защиты гостайны

Сотрудники «Курганмашзавода» готовы платить от 50 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На оборонном предприятии «Курганмашзавод» ищут работника на должность в отделе защиты государственной тайны. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями HeadHunter. Сотруднику с опытом работы готовы платить от 50 тысяч рублей.

«На ПАО „Курганмашзавод“ требуется ведущий инженер отдела защиты государственной тайны с опытом работы от одного до трех лет. Заработная плата — от 50 000 рублей», — указано в вакансии. Сотрудник должен иметь высшее образование и уметь пользоваться компьютером в программах 1С.

Ранее URA.RU писало, что в среднем на «Курганмашзаводе» сотрудники зарабатывают более 92 тысяч рублей в месяц. С 2023 года на предприятия были трудоустроены почти три тысячи человек. В планах набрать еще около тысячи работников.