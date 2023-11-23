23 ноября 2023

На «Курганмашзаводе» ищут сотрудника в отдел защиты гостайны

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка около КМЗ. Курган, машины, автомобильная парковка, кмз, парковка, курганмашзавод
Сотрудники «Курганмашзавода» готовы платить от 50 тысяч рублей Фото:
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Проблемы и достижения «Курганмашзавода»

На оборонном предприятии «Курганмашзавод» ищут работника на должность в отделе защиты государственной тайны. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями HeadHunter. Сотруднику с опытом работы готовы платить от 50 тысяч рублей.

«На ПАО „Курганмашзавод“ требуется ведущий инженер отдела защиты государственной тайны с опытом работы от одного до трех лет. Заработная плата — от 50 000 рублей», — указано в вакансии. Сотрудник должен иметь высшее образование и уметь пользоваться компьютером в программах 1С.

Ранее URA.RU писало, что в среднем на «Курганмашзаводе» сотрудники зарабатывают более 92 тысяч рублей в месяц. С 2023 года на предприятия были трудоустроены почти три тысячи человек. В планах набрать еще около тысячи работников.

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На оборонном предприятии «Курганмашзавод» ищут работника на должность в отделе защиты государственной тайны. Информация о вакансии размещена на сайте с объявлениями HeadHunter. Сотруднику с опытом работы готовы платить от 50 тысяч рублей. «На ПАО „Курганмашзавод“ требуется ведущий инженер отдела защиты государственной тайны с опытом работы от одного до трех лет. Заработная плата — от 50 000 рублей», — указано в вакансии. Сотрудник должен иметь высшее образование и уметь пользоваться компьютером в программах 1С. Ранее URA.RU писало, что в среднем на «Курганмашзаводе» сотрудники зарабатывают более 92 тысяч рублей в месяц. С 2023 года на предприятия были трудоустроены почти три тысячи человек. В планах набрать еще около тысячи работников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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