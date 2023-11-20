На «Курганмашзаводе» рассказали, сколько в среднем получают работники

Средняя зарплата на «Курганмашзаводе » составляет более 92 тысяч рублей

21 ноября 2023 в 15:08 Размер текста - 17 +

С начала 2023 года на оборонное предприятие трудоустроилось более трех тысяч человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Проблемы и достижения «Курганмашзавода» Средняя заработная плата сотрудников оборонного предприятия «Курганмашзавод» составляет свыше 92,5 тысячи рублей в месяц. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «Последние два с половиной года предприятие „Курганмашзавод“ работает в особом режиме, выполняет задачи в рамках возросшего гособоронзаказа и расширяет штат. Средняя заработная плата на заводе на текущий момент составляет 92,5 тысячи рублей, у основных производственных рабочих — 107,7 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе холдинга С начала 2023 года на оборонное предприятие трудоустроилось более трех тысяч человек. По словам руководителя департамента по работе с персоналом «Курганмашзавода» Сергея Горбунова, на производство готовы принять еще более тысячи сотрудников, в том числе порядка половины из них — для работы с госзаказом. На предприятии отмечают, что все работники обеспечиваются полным соцпакетом, санаторно-курортным лечением, выплатами на новорожденных и другой материальной помощью. На данный момент на заводе около тысячи вакансий. Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» озвучили главную проблему нехватки работников. По мнению представителя предприятия Сергея Горбунова, дефицит кадров связан с тем, что из региона много уезжает квалифицированных специалистов. Завод остро нуждается в инженерах, наладчиках и операторах станков с программным управлением, слесарях и токарях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Средняя заработная плата сотрудников оборонного предприятия «Курганмашзавод» составляет свыше 92,5 тысячи рублей в месяц. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в холдинге «Высокоточные комплексы» Госкорпорации «Ростех». «Последние два с половиной года предприятие „Курганмашзавод“ работает в особом режиме, выполняет задачи в рамках возросшего гособоронзаказа и расширяет штат. Средняя заработная плата на заводе на текущий момент составляет 92,5 тысячи рублей, у основных производственных рабочих — 107,7 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе холдинга С начала 2023 года на оборонное предприятие трудоустроилось более трех тысяч человек. По словам руководителя департамента по работе с персоналом «Курганмашзавода» Сергея Горбунова, на производство готовы принять еще более тысячи сотрудников, в том числе порядка половины из них — для работы с госзаказом. На предприятии отмечают, что все работники обеспечиваются полным соцпакетом, санаторно-курортным лечением, выплатами на новорожденных и другой материальной помощью. На данный момент на заводе около тысячи вакансий. Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» озвучили главную проблему нехватки работников. По мнению представителя предприятия Сергея Горбунова, дефицит кадров связан с тем, что из региона много уезжает квалифицированных специалистов. Завод остро нуждается в инженерах, наладчиках и операторах станков с программным управлением, слесарях и токарях.